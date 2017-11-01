"Визави с миром". Юрий Петров о революции 1917 года. Часть 1

"Визави с миром". Юрий Петров о революции 1917 года. Часть 1

Речь, в частности, пойдет о причинах революции 1917 года и ее последствиях, о том, возможно ли эти события назвать "переворотом", почему император Николай II достаточно легко отказался от власти, почему Временное правительство так и не удержало власть, а также об исторической роли Ленина и Троцкого и о том, существуют ли параллели в событиях тех лет с происходящим сегодня на Украине.

"Визави с миром". Юрий Петров о революции 1917 года. Часть 2

"Визави с миром". Юрий Петров о революции 1917 года. Часть 2

программы: директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

Ведущий: Армен Оганесян.

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