О сегодняшнем и завтрашнем дне театра "Геликон-опера", о своих великих педагогах, современном зрителе, а также о том, что является главным в музыкальном театре – в очередном выпуске программы, посвященном юбилею Дмитрия Бертмана.

"Мастера". Дмитрий Бертман: музыкальный театр должен менять человека Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": генеральный директор и художественный руководитель театра "Геликон-опера", народный артист России, режиссер-постановщик, профессор Дмитрий Бертман.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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