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"Дневник читателя". "Мы живем в 1917 году"

18:1127.10.2017
(обновлено: 18:12 27.10.2017)
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"Прогулки по революционной Москве", события и фотографии столетней давности. Психолог и издатель Екатерина Каширская рассказывает, как читать и обсуждать с детьми книги о революции 1917 года.

"Дневник читателя". "Мы живем в 1917 году"
Также в программе: 

–  "Живая летопись. Судьба семьи в истории страны".

– И снова КРЯКК. Какие сюрпризы готовит Красноярская книжная ярмарка.

Участники:

– Екатерина Каширская, психолог, директор издательства "Пешком в историю";

– Александр Гаврилов, директор Института книги, координатор конкурса "Живая летопись".

Ведущая Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Семейные истории, записанные так, как их рассказывают, иногда могут быть увлекательнее художественной прозы. И уж точно честнее. В конкурсе "Живая летопись. Судьба семьи в истории страны" таких историй 350. Целая библиотека. 

"Живая летопись" – проект Института книги и издательского сервиса Ridero. Среди школьников Архангельской области весной объявили конкурс рассказов об истории собственных семей. Чтобы написать историю рода, подростки  интервьюировали бабушек и дедушек, обращались за информацией в архивы, отправлялись в экспедиции туда, откуда родом их прадеды… И из такого почти детского, школьного проекта неожиданно получились очень живые сборники рассказов, трогающих душу, рассказал в программе координатор конкурса, директор Института книги Александр Гаврилов.

Готовые произведения участники загружали в издательский сервис Ridero – и читатели голосовали уже за готовые книги. А параллельно с народным голосованием шло голосование профессионального жюри. Финалисты выступали в Москве на фестивале "Красная площадь", а теперь победители приедут в Москву и 3 декабря выступят в ЛитКафе на книжной ярмарке non/fiction. В 2018 году к проекту "Живая летопись" присоединятся школьники Смоленской области. 

 ***

А нас уже на следующей неделе ждет Красноярск. Красноярская ярмарка книжной культуры – КРЯКК – в одиннадцатый раз превратит Сибирь в самый читающий регион. Со 2 по 6 ноября все главные книжные события будут проходить на площадках Красноярска. Встречи, чтения, дискуссии, спектакли, лекции и концерты. Красноярская ярмарка – место, где люди буквально живут несколько дней. На КРЯКК копят деньги, заранее покупают билеты, привозят пустые чемоданы, чтобы увезти их набитыми книгами. КРЯКК ждут. 

В этом году, кстати, сибиряки еще и читали книги специально к ярмарке. Дело в том, что по примеру британского Музея эмпатии, на КРЯККе готовят выставку "1001 книга", где предлагают посмотреть на мир глазами других читателей. Желающие рассказывали о своем любимом произведении и заполняли специальную форму на сайте проекта. И со 2 по 6 ноября важная для участника книга, о которой он рассказал, в абсолютно белой обложке встанет на выставочную полку. Посетители ярмарки до последнего не будут знать, какое  перед ними произведение. Все, что они увидят –  номер и комментарий человека, который его когда-то прочитал. Но любой человек, прочтя рецензию и вдохновившись ею, сможет взять понравившуюся книгу домой. 

Вообще тема этого года – наука и культура. Ярмарка откроется мультимедийный спектаклем "Икар на краю времени" на стыке визуальных технологий, теоретической физики и симфонической музыки. На выставке читателей ждет масса новинок нон-фикшн, лекции ярких авторов и просветительское документальное кино. Скажем, председатель жюри премии "Просветитель", доктор физико-математических наук Алексей Семихатов прочтет лекцию о том, как открывать новые части Вселенной не выходя из дома. А еще всех гостей Красноярска ждут встречи с писателями (среди которых Евгений Медведев, Андрей Рубанов, Анна Козлова, Шамиль Идиатуллин), открытые дебаты премии "Нос", новинки художественной прозы и, как всегда, очень сильная детская площадка. Рванем на КРЯКК?

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Должна сказать, что науке, документалистике и вообще литературе нон-фикшн была посвящена и крупнейшая в мире Франкфуртская книжная ярмарка. Внимание к нехудожественным текстам продолжает оставаться заметным трендом последних лет, причем как во взрослой, так и в детской литературе. О том, какие книги выбирать для детей, которым интересно больше, чем просто сказки, какой информации доверять, как читать с ребенком познавательную литературу и как выбирать современные издания об истории ХХ века и революции, обсуждаем в студии с психологом, основателем издательства "Пешком в историю" Екатериной Каширской

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