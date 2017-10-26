О 95-летнем юбилее, этапах истории и легендарных сериях, о выдающихся авторах и известных писателях одного из крупнейших и старейших издательств России, а также о том, как появляется книга, в очередном выпуске программы "Мастера".

"Мастера". Андрей Петров: всегда лучше дождаться настоящего автора Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": директор и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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