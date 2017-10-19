19 октября в России отмечают День лицеиста. В эфире радио Sputnik публицист Авигдор Эскин и поэт Александр Мирзаян обсудили перспективы и возможные направления развития русского языка.

Всемирный день лицеиста, который отмечают 19 октября, приурочен к открытию Императорского Царскосельского лицея. Его воспитанники изучали математические, исторические, нравственные дисциплины и, конечно, особое внимание уделяли русской словесности. О том, живо ли дело выпускников лицея – Пушкина, Пущина, Дельвига и других – в эфире радио Sputnik беседовали публицист Авигдор Эскин и поэт и композитор Александр Мирзаян.

Мирзаян vs Эскин: как не потерять величие русского языка? Your browser does not support HTML5 audio

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