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"Дневник читателя". Букер – за Линкольна и $20 млн – за "Дневник слабака"

16:3618.10.2017
(обновлено: 16:40 18.10.2017)
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Букеровскую премию по литературе, роман "Патриот" Андрея Рубанова и приезд в Москву автора культового "Дневника слабака" Джеффа Кинни обсуждаем в этом выпуске программы.

"Дневник читателя". Букер – за Линкольна и $20 млн – за "Дневник слабака"
Также в программе: 

– "Линкольн в Бардо" – Букеровскую премию получил техасец Джордж Сондерс за реновацию постмодернизма.

– Как слабак писателя прокормил. В Москву приехал Джефф Кинни, автор бестселлера "Дневник слабака".

– "Герой Рубанова – человек поступка". Премию "Ясная Поляна" вручили за роман "Патриот".

– "Большая книга". Писатель Михаил Гиголашвили рассказывает о своем романе об Иване Грозном "Тайный год".

Участники:

–Джефф Кинни, писатель;

–Сергей Тишков, редактор;

–Михаил Гиголашвили, писатель;

– Павел Басинский, критик, писатель, член жюри премии "Ясная Поляна".

Ведущая Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

17 октября жюри Букеровской премии по литературе объявило имя лауреата 2017 года. Им стал 58-летний техасец Джордж Сондерс с романом "Линкольн в Бардо". Это второй случай в истории британской букеровской премии, когда награду вручают американцу. Сондерс, известный как автор эссе и рассказов, впервые написал большой роман. В основе сюжета одна единственная ночь из жизни Авраама Линкольна. В 1862 году его 11-летний сын Вилли был похоронен в мраморном склепе на Джорджтаунском кладбище. Убитый горем отец приезжает на кладбище под покровом ночи, чтобы побыть рядом с сыном. А сам Вилли тем временем оказывается между мертвыми и живыми в призрачном мире, населенном тенями прошлого и обращается к отцу. Бардо в данном случае – понятие буддизма, оно означает промежуточное состояние и буквально переводится "между двумя". 

По словам критиков, Сондерс вдохнул новую жизнь в постмодернизм и блестяще переосмыслил реальность. Но вообще, любопытно – нобелевскую премию вручили истинному британцу по духу (пусть и японского происхождения) Кадзуо Исигуро, а главную награду Соединенного королевства получает живущий в Нью-Йорке техасец за роман об американском президенте. Книжка, кстати, вошла в список бестселлеров The New York Times. Впрочем, честно скажу, "Линкольн в Бардо" я еще не читала. И болела за Али Смит. Написанный сразу после Brexit'a роман "Осень" –  прекрасный, атмосферный и поэтичный. И пусть премию он не получил, зато права на него уже купили российские издатели. А значит, мы с вами сможем насладиться красотой "Осени" Али Смит уже скоро. 

Еще в шорт-лист вошел дебютный роман юной писательницы Фионы Мозли "Элмет", который девушка написала прямо на мобильнике по дороге на работу, представляете. Переводчица Анастазия Завозова написала об этом романе у себя в Facebook: "Мозли написала роман против вообще всех трендов, явно просто потому, что хотела его написать. Это такая английская деревенская проза, Распутин с йоркширским акцентом". Кроме того  на "Букер" претендовал Пол Остер с честным и старомодным объемным романом "4321" (и его тоже в России уже переводят). Еще в шорт-листе дебютантка Эмили Фридлунд  с "Историей волков" и британец пакистанского происхождения Мохсин Хамид с романом о беженцах "Выход на Запад". 

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Книжка про мальчишку-школьника –  "Дневник слабака" с комиксом внутри –  сделала своего автора одним из самых богатых писателей мира по версии Forbes. В Москву прилетал Джефф Кинни, чьи доходы уступают только автору поттерианы Джоан Роулинг и детективщику Джеймсу Паттерсону. На вершину мировой популярности Джеффа Кинни вывели собственные комплексы и слабости, которые он сумел с юмором описать и нарисовать.

Главный герой серии "Дневник слабака"  Грег Хеффли – обыкновенный школьник, в первой книге ему 11 лет. Он ведет дневник, в котором описывает все, что с ним происходит. На русском языке вышло уже четыре книги серии, вот как раз Джефф прилетел представлять четвертую историю "Собачья жизнь". 

Вообще у Кинни выходит уже 12-я история из цикла "Дневник слабака", всего продано почти 200 миллионов экземпляров, а четыре серии экранизированы. Но, что интересно, этот сумасшедший успех не очень отразился на жизни самого Кинни. Писатель с семьей продолжает жить в небольшом городке с населением в 8 тысяч жителей с говорящим названием Плейнвилль, что в переводе означает простой, ничем не примечательный городок. Джефф реализовал давнюю мечту и построил в центре города собственный книжный магазин. Он очень уютный – автор показал мне фотографии. Но даже в родном Плейнвилле его редко узнают на улице, а юные поклонники "Слабака", как рассказывает Кинни в этом выпуске программы,  уверены, что Джефф всего лишь тезка популярного писателя.

Историй про Грега Джефф Кинни написал уже дюжину, но пока не собирается останавливаться и рассчитывает, что "Дневников слабака" будет минимум двадцать. В России описания проделок, приключений и школьных невзгод Грега со смешными рисунками внутри только набирают обороты. "Мы рискнули и выиграли", – рассказал редактор Сергей Тишков.

Первая книга из серии "Дневник слабака" появилась десять лет назад. Джефф, который безуспешно мечтал стать карикатуристом в газете, в конце концов, решил спрятать свои карикатуры внутри книжки и посмотреть, что из этого получится. Изначально он писал для взрослых. И, возможно, именно поэтому честные истории слабака так понравились детям. "Когда взрослые пишут для детей, они пытаются внедрить мораль. У меня самое главное – это юмор", – рассказал Джеф Кинни. 

БОЛЬШАЯ КНИГА

В этой рубрике претенденты на главную национальную литературную премию "Большая книга" комментируют список финалистов. На книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне мне удалось встретиться с живущим в Германии Михаилом Гиголашвили. Специально для этого выпуска "Дневника читателя" он рассказал о своем романе "Тайный год" об Иване Грозном.

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