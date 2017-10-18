"Визави с миром". Валерий Гарбузов об отношениях России и США

О "российском досье" и резком ухудшении российско-американских отношений, об антироссийских санкциях, объеме российско-американской торговли и о том, возможно ли сближение Евросоюза с Россией, рассказывает эксперт Валерий Гарбузов.

"Визави с миром". Валерий Гарбузов об отношениях России и США. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о политике президента США Дональда Трампа по сокращению программ "против нищеты" в стране, о выводе американцами на орбиту нового вида вооружения – убийцы спутников Х-37 В, о "доктрине Обамы", экономическом положении в США и перспективах борьбы Трампа с конгрессом.

Гость программы: директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Ведущий: Армен Оганесян.

Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее.

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