Об открывшейся выставке художника-импрессиониста первой половины XX века Михаила Шемякина – "Михаил Шемякин. Совсем другой художник", о контактах с зарубежными музеями, а также о том, было ли имя художника забыто – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Юлия Петрова: наш формат – показать неожиданное Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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