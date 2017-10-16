"КомпАс". Аналитик: биткоин может помочь экономике России

В России есть все условия, чтобы создавать эффективные и прибыльные криптофермы, рассказал в эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук. Причем как частные фермы, так и государственные.

13 октября биткоин поставил новый рекорд, преодолев отметку в 5800 долларов за одну виртуальную монету. Между тем, в России власти намерены "возглавить и отрегулировать законодательно" операции с криптовалютами. Такое решение приняли на совещании у президента России по цифровым технологиям в экономике. Как отметил Владимир Путин, несмотря на то, что в некоторых странах криптовалюты становятся или уже стали полноценным платежным средством, инвестиционным активом, их использование несет и серьезные риски. "Прежде всего, это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане", – подчеркнул президент.

Поэтому под государственный контроль планируют взять выпуск, майнинг (процесс "добычи" виртуальных денег) и обращение таких средств, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ожидается, что Минфин и Центробанк РФ подготовят законопроект по регулированию криптовалют до конца года. В документе будет закреплен юридический статус этих кибер-монет и описаны правила работы с ними для защиты от рисков.

Криптовалюты могут принести значительную пользу экономике России. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказал старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук. Даже природные условия для майнинга самые подходящие.

© радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук

"Стоит отметить, что наибольшая перспектива майнинга как раз в северных странах может быть. Ведь карты (компьютерные видеокарты, используемые в процессе "добычи" криптовалют – прим.ред.) активно нагреваются и их надо охлаждать. Многие промышленные фермы в Канаде, например, располагаются. В этой связи и Арктика может быть полезна для производства криптовалют. Ведь охлаждая ферму, можно одновременно нагревать помещение. Ведь сейчас в Корее или Китае придется делать специально отвод тепла, куда-то его девать, чтобы охлаждать криптофермы, на что также приходится тратить электричество дополнительное. А тут охлаждение идет еще и на благо. Можно страну переоборудовать и северные регионы отапливать за счет криптоферм. И это помимо майнинга. По сути – двойная выгода. Я вижу перспективы в блокчейн-технологиях и, соответственно, в криптовалютах. Это может послужить дополнительным импульсом развитию российской экономики".

Россия по вниманию к криптовалютам и взаимодействию с ними опережает многие другие страны мира, в том числе и США, подчеркнул Роман Ткачук. Однако угнаться за Китаем вряд ли удастся, потому что именно КНР первой всерьез занялась криптовалютами и теперь оказывает наибольшее влияние на судьбу того же биткоина.

"Вообще, мне кажется, Китай – законодатель мод в криптовалютах и в биткоине. Есть версия, что большинство биткоинов принадлежит китайцам. В начале этого года 60% транзакций по нему осуществлялось на китайских биржах. Сейчас их запретили, торги перетекли в Южную Корею, в Японию… Но год назад именно в КНР была сосредоточена основная торговля. Получается, что именно Китай является основным игроком на рынке. Естественно, важна позиция по отношению к криптовалюте именно китайского регулятора. Мы же видели, когда Народный банк Китая обозначил запрет на торговлю валюты на биржах и запретил ICO, за ним последовали другие страны. Признание биткоина приостановили Южная Корея, Малайзия, то есть поставили этот процесс на паузу. Пекин дает сигнал, остальные к нему активно прислушиваются. Поэтому позиция Китая сильно влияет на курс биткоина. Просадка до 3 тысяч долларов за биткоин в сентябре была связана именно с Поднебесной".

Биткоин так или иначе займет свою нишу в мировой экономике, уверен аналитик. Однако делать долгосрочные прогнозы о курсе и судьбе криптовалют сложно, отметил Роман Ткачук.

"Не факт, что биткоин продолжит и дальше такой же рост. Прошлые прибыли не гарантируют того, что будут такие же прибыли в будущем. Курс любого актива зависит от баланса спроса и предложения. Сейчас мы видим, что спрос превышает предложение. В частности, рост в последние дни связан с тем, что многие хотят купить биткоин перед его разделением на две монеты 25 октября. Получается, что покупатель приобретет дополнительную монету совершенно бесплатно. А вообще, мне кажется, что 100 тысяч долларов биткоин может стоить. А вот, допустим, миллион долларов – нет. Потому что, если бы биткоин достиг миллиона, то его капитализация сравнялась бы с капитализацией американского фондового рынка. Вряд ли такое могут допустить сильные мира сего. Или разве может стоимость биткоина сравняться со стоимостью ВВП США? Скорее всего, биткоин займет какую-то свою нишу. Но в мировой финансовой системе она не будет определяющей", – заключил Роман Ткачук.

"КомпАс". Аналитик: биткоин может помочь экономике России Your browser does not support HTML5 audio

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