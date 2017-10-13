"Теория заблуждений". О воссоздании Патриархии РПЦ в 1943 году

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про воссоздание Патриархии Русской православной церкви в 1943 году. Патриархом Московским и Всея Руси тогда стал митрополит Сергий.