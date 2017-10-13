Удивительное комментированное издание рассказов о Шерлоке Холмсе с картой старого Лондона, планом квартиры на Бейкер-стрит и истинным лицом профессора Мориарти рассматриваем в студии вместе с Аленой Новичковой.

"Дневник читателя". Интерактивный Шерлок Холмс Your browser does not support HTML5 audio

– Премию "Ясная Поляна" вручили перуанскому классику Марио Варгасу Льосе.

– В рубрике "Большая книга" писатель Сергей Самсонов рассказывает о романе Игоря Малышева "Номах".

Участники:

–Сергей Самсонов, писатель;

– Алена Новичкова, редактор издательства "Лабиринт–Пресс".

Ведущая Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

12 октября в Москве объявили лауреатов российской литературной премии "Ясная Поляна". В международной номинации "Иностранная литература" награду за самую значимую зарубежную книгу XXI века вручили нобелевскому лауреату Марио Варгасу Льосе за роман "Скромный герой". Прижизненный классик латиноамериканского "магического реализма", один из тех немногих авторов, которые любимы читателями и критиками одновременно. Его тиражи говорят сами за себя – Варгас Льоса признан одним из самых коммерчески успешных авторов и при этом входит в тройку величайших латиноамериканских прозаиков ХХ века вместе в Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом. Его произведения – "Город и псы", "Тетушка Хулия и писака", "Похвальное слово мачехе", "Скромный герой" переведены на десятки языков. Многие его романы неоднократно экранизированы и отмечены многочисленными престижными премиями.

Марио Варгас Льоса уже бывал в России прежде, в 2010 году. Буквально за пару месяцев до присуждения ему Нобелевской премии он приезжал с очень частным закрытым визитом. И сам тогда звонил в Ясную Поляну, чтобы приехать, увидеть музей Толстого и его личный кабинет. И для него действительно важно, что премию "Ясная поляна", по сути, премию имени Льва Толстого присудили ему. Сейчас Марио Варгас Льоса в России. Он даст публичные интервью в Ясной Поляне и в Москве. И в следующем выпуске мы вернемся к этой теме, я подробнее расскажу о визите Варгаса Льосы в Москву и о других лауреатах премии "Ясная Поляна".

Ну в сейчас предлагаю отправиться в Лондон. Нас ждет знаменитая Бейкер–Стрит. И мистер Шерлок Холмс.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В потрясающей серии интерактивных комментированных изданий издательства "Лабиринт-Пресс", где уже выходили "Алиса в стране чудес" и "Остров сокровищ", появились знаменитые рассказы Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. И это идеальный выбор. Действительно книга-эпоха, которая вобрала в себя все. Рассказы о Холмсе – это и классика детективного жанра, и целый мир литературного героя, который остается живым для читателей разных поколений во всем мире. Это и Лондон второй половины 19 века с его черными кэбами, уличными фонарями, мрачноватыми улицами и тенью профессора Мориарти. В студии "Дневника читателя" ведущий редактор издания Алена Новичкова рассказала о том, что спрятано на книжных разворотах.

БОЛЬШАЯ КНИГА

В этой рубрике претенденты на главную национальную литературную премию "Большая книга" комментируют список финалистов и рассказывают о каком-то одном романе-конкуренте. Сегодня писатель Сергей Самсонов, автор романа "Соколиный рубеж", рассказывает о книге Игоря Малышева "Номах".

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