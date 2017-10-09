"КомпАс". Эксперт: главный вопрос – кто удержит Каталонию

Каталония будет отделяться от Испании любой ценой. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 2,3 миллиона человек или более 90% пришедших на голосование. При этом явка составила 43%. Официальный Мадрид волеизъявление не признал, предприняв меры для срыва голосования. В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек. Король Испании Фелипе VI осудил правительство Каталонии за организацию референдума, назвав этот шаг "неприемлемым неподчинением" для "разрушения единства" страны. Конституционный суд Испании "заблокировал" заседание парламента Каталонии 9 октября – именно эту дату называют днем провозглашения независимости автономии. По другой информации, глава региона Карлес Пучдемон может выступить с заявлением 10 октября.

Каталония зашла уже слишком далеко, чтобы отказываться от результатов референдума и от стремления к независимости, а в Евросоюзе нет действительно сильных политиков, которые могли бы изменить ситуацию, подчеркнул в программе "КомпАс" на радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

© радио Sputnik Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Вопрос не в том, кто отпустит. Вопрос в том, кто удержит. Потому что дефицит политической воли в Европе притча во языцех последние, наверное, полтора десятка лет. Давайте вспомним прежнюю эпоху: Гельмут Коль, Маргарет Тэтчер… Можно по-разному к ним относиться, но это, безусловно, фигуры. Это характеры, явная политическая воля, способность реализовывать то, что говорят. Опять же, вне зависимости от того, как этим решениям можно было относиться. Они были спорными и у одного, и у другого. А сейчас все сводится к терминологии "политический актер", то есть, когда позиция, в общем-то, достаточно легко может быть поменяна. Даже у той же Меркель. И это не парад популизма… Без чего не бывает "политического актера"? Без режиссера, которому этот политический актер должен за предвыборную кампанию. Режиссер ее рассматривает как инвестиционный проект и заинтересован в возврате, как минимум, до конца инвестиционного цикла".

По мнению Кирилла Коктыша, точка невозврата еще не пройдена, и переговоры между Мадридом и Барселоной возможны. Однако это будут дискуссии лишь об условиях выхода Каталонии из состава Испании, считает эксперт. Возможен и еще один вариант развития событий – силовой.

"Каталонцы любой ценой будут провозглашать независимость, потому что признать поражение означает распрощаться со своей политической карьерой. Поэтому каталонцы будут объявлять, что они победили. Мадрид будет точно также заявлять, что ничего не было и признавать по большому счету нечего. Это тоже абсолютно понятно. Дальше все будет идти по логике конфронтации, которая может перерасти и в более серьезную дестабилизацию. Это, на самом деле, происходит очень легко даже в очень благополучных странах. У Мадрида теоретически еще есть время опять же применить жестко-силовые методы для того, чтобы ситуацию заморозить. Если Мадрид на это решится и у него на это найдутся ресурсы, тогда все будет в порядке. Сесть за стол переговоров будет возможно, только если это будут переговоры об условиях выхода. При условиях недостаточного давления это будет укреплять каталонское сопротивление, что приведет в итоге и к отделению и к дестабилизации в самой Испании".

"КомпАс". Эксперт: главный вопрос – кто удержит Каталонию Your browser does not support HTML5 audio

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