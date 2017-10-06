Нобелевскую премию по литературе присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. Романы "великой эмоциональной силы" и "удар по золотым яйцам литературного снобизма" обсуждаем в этом выпуске программы.

"Дневник читателя". Нобелевский великан Кадзуо Исигуро Your browser does not support HTML5 audio

– Франкфурт-2017. Кто представит Россию на главном мировом книжном форуме.

– "Большая книга". Писатель Алексей Слаповский комментирует список финалистов национальной литературной премии.

Участники:

– Сара Даниус, секретарь Шведской академии;

–Кадзуо Исигуро, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе;

–Алексей Слаповский, писатель;

–Галина Юзефович, литературный критик;

–Наталья Кочеткова, литературный критик;

– Юлия Раутборт, руководитель группы современной зарубежной литературы издательства "Эксмо".

Ведущая Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро, британскому писателю японского происхождения за то, что "в романах великой эмоциональной силы раскрыл перед нами всю бездну, которая кроется за нашей иллюзорной связью с реальностью". И это тот редкий случай, когда решение Нобелевского комитета вызывает чистую радость и у литературоведов, и критиков, и просто у читателей. "Ура, Нобелевку дали за литературу", "Наконец-то наградили того, кого я действительно люблю", "О! А я как раз начал читать "Остаток дня"", "Сегодня вечером буду смотреть "Не отпускай меня" и праздновать" – такие отзывы посыпались в социальные сети сразу после объявления имени нового лауреата.

На столь точное, литературное и художественное решение, честно говоря, никто и не надеялся. После двух неочевидных, с точки зрения имени лауреата, наград – Светлане Алексиевич (чтобы вписать в мировую литературу жанр вербатима и вместе с ним нон-фикшн) и Бобу Дилану (чтобы повысить статус песенной лирики) – Нобелевский комитет вручил награду по-настоящему большому писателю, к тому же популярному среди читателей.

Секретарь Шведской академии профессор Сара Даниус, комментируя награду, описала стиль Исигуро как "микс из Джейн Остин и Франца Кафки", и добавила, что к ним нужно "добавить немного Марселя Пруста, затем перемешать, но не сильно – и получатся сочинения Кадзуо Исигуро".

"Все его книги совершенно изумительны. Мой любимый роман, пожалуй, "Погребенный великан", вышедший совсем недавно. Еще я очень люблю "Остаток дня", я считаю, это шедевр. В этом романе он смешивает комедию нравов в манере Вудхауса с романами Кафки.

Шведская академия вручает награду за весь корпус текстов. Конечно, писатель должен быть более-менее современным и быть созвучным миру. Исигуро очень яркий британский писатель, но тем, кто критикует академию за предпочтение европейских лауреатов, я хочу напомнить, что он все-таки одной ногой опирается на родную для него японскую культуру. И это важно", – отметила Сара Даниус.

Сам Кадзуо Исигуро признался Би-Би-Си, что поначалу счел сообщение о премии газетной уткой и ошибкой. "Я поверил, только когда у меня на пороге появились журналисты Би–Би–Си", – сказал писатель. – Я старомодный человек и верю Би–Би–Си". Исигуро сказал, что присуждение премии стало для него потрясающей и совершенно неожиданной новостью, и выразил надежду, что победа поможет ему поддерживать "силы добра" в нестабильном мире.

"Это великая честь. Это значит, что я иду по стопам выдающихся писателей. Мир сегодня полон неопределенности относительно своих ценностей, своих лидеров и безопасности. Я надеюсь, что нобелевские награды в разных областях станут движущей силой чего-то позитивного. И я буду глубоко тронут, если смогу внести в это и свой вклад", – сказал Кадзуо Исигуро.

Кадзуо Исигуро начал публиковаться в 27 лет, а уже в 35 лет стал членом Королевского литературного общества. Читателям всего мира он стал известен после романа "Остаток дня", за который Исигуро в 1989 году получил Букеровскую премию, причем жюри тогда проголосовало единогласно. "Остаток дня" экранизирован с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон в главных ролях. Вторая самая известная книга Исигуро – роман-притча "Не отпускай меня". Журнал Time включил его в список ста лучших английских романов всех времен.

Литературный критик Наталья Кочеткова считает, что поклонники Исигуро четко делятся на тех, кто любит "Остаток дня" и тех, кто предпочитает "Не отпускай меня".

Причем "Не отпускай меня", как оказалось, может стать идеальным чтением даже для подростков. Во всяком случае, сын авторитетного критика Галины Юзефович любит Исигуро совершенно независимо от маминого мнения.

Последний из опубликованных романов Кадзуо Исигуро "Погребенный великан" https://ria.ru/radio_programmes/20160311/1388394039.html вышел в прошлом году. И это необычный даже для самого Исигуро роман о коллективной памяти, который в России вышел в очень подходящей для Исигуро серии "Интеллектуальный бестселлер", рассказала редактор книги Юлия Раутборт.

Для тех, кто ставил на победителя у букмекеров, победа Кадзуо Исигуро стала неожиданностью – писатель не числился среди фаворитов гонки. На Ladbrokes до последних минут лидировал писатель из Кении Нгуги Ва Тхионго, на втором месте был давний претендент Харуки Мураками (что называется, японец, да не тот), а на третьем – канадский классик феминистской литературы Маргарет Этвуд. Имени Исигуро не было ни в десятке, ни даже в двадцатке. Хотя теперь это кажется странным – нобелевскую премию получил действительно любимый читателями художник слова, чье имя не вызывает вопросов "А кто это?" и "За что ему дали премию". Переводчица Анастасия Завозова в своем блоге охарактеризовала решение академиков как "удар по золотым яйцам литературного снобизма". И она права. Отличный в этом году лауреат. С чем я всех нас и поздравляю.

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На следующей неделе, с 11 по 15 октября, в Германии пройдет крупнейший и самый значимый международный книжный форум – Франкфуртская книжная ярмарка. В этом году во Франкфурт-на-Майне прилетают издатели из ста с лишним стран. Почетным гостем стала Франция – на ярмарку приглашены целых 180 авторов, пишущих по-французски, в том числе Филипп Дижан, Мишель Уэльбек и Амели Нотомб. Патронирует французскую делегацию президент Франции Эммануэль Макрон, так что политическую значимость франкфуртского форума можно оценить.

Без России во Франкфурте, конечно, не обойдется. В программе нашего стенда, конечно, много событий, посвященных 100-летию Октябрьской революции. Писатель и критик Лев Данилкин представит биографию Владимира Ленина "Пантократор солнечных пылинок". Затем вместе с писателем Михаилом Гиголашвили, автором романа об Иване Грозном "Тайный год", обсудят тему "Слово как свидетель: историческая личность в центре внимания писателя". Ольга Славникова представит новый политический роман "2017", о котором российские читатели пока мало что знают, а Гузель Яхина выступит с презентацией немецкого перевода своей нашумевшей книги "Зулейха открывает глаза".

БОЛЬШАЯ КНИГА

В этой рубрике претенденты на главную национальную литературную премию "Большая книга" комментируют список финалистов. Гость сегодняшнего выпуска – писатель Алексей Слаповский, автор романа "Неизвестность".

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