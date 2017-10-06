"Теория заблуждений". О знаменитом танке "Боевая подруга"

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про знаменитый танк Великой Отечественной войны "Боевая подруга". Им управляла механик-водитель Мария Октябрьская. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.