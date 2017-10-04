Почему гимназия № 1306 называется "Школой молодых политиков"? Каким должен быть учитель? Что сейчас на первом месте у учеников? Об этом в очередном выпуске программы "Мастера", посвященном Дню учителя.

"Мастера". Елена Спорышева: учитель проживает жизнь вместе с учеником Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": директор гимназии № 1306 – "Школы молодых политиков" – ассоциированной школы ЮНЕСКО, доктор педагогических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Спорышева.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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