О юбилее Февральской и Октябрьской революций, об их главных исторических итогах, а также о том, можно ли провести параллели между ситуацией 1917 года и сегодняшним днем, в эфире радио Sputnik рассказывает научный директор РВИО Михаил Мягков.

"Визави с миром". Михаил Мягков об итогах российских революций. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о ситуации в отечественном образовании с точки зрения преподавания истории в школах, о работе Российского военно-исторического общества, об антироссийской кампании в Польше и о ситуации вокруг памятника Михаилу Калашникову.

"Визави с миром". Михаил Мягков об итогах российских революций. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

Кроме того, Михаил Мягков ответит на вопрос о том, соблюдается ли достоверность в фильмах о Великой Отечественной войне. В том числе историк поделится мнением о фильме "28 панфиловцев" и расскажет о своих любимых кинолентах о войне.

Гость программы "Визави с миром": доктор исторических наук, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ведущий: Армен Оганесян.

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