"КомпАс". Эксперт: Россия, США, ЕС не должны вмешиваться в курдский вопрос

25 сентября автономный иракский Курдистан провел референдум о независимости от Ирака. Около 93% участников голосования высказались за образование нового курдского государства. Официальные власти Ирака объявили плебисцит незаконным и предупредили, что не будут вступать с правительством автономии в переговоры по результатам голосования. Кроме того, резко против референдума выступили и соседи Ирака – Турция и Иран. Не поддержали это волеизъявление также ООН и США. Россия призвала Эрбиль и Багдад решать разногласия путем переговоров и заявила, что поддерживает территориальную целостность Ирака. 28 сентября состоялась встреча президентов России и Турции, по итогам переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за сохранение существующих границ Ирака и Сирии.
Референдум иракских курдов и вопрос их независимости должны оставаться сугубо региональными темами. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik озвучил преподаватель НИУ "Высшая школа экономики", эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов. Неаккуратные и грубые действия могут спровоцировать серьезный конфликт в регионе.
Основа благополучия курдской автономии в Ираке – это нефть. И Эрбиль прекрасно понимает, что ему могут очень легко "перекрыть кислород". Однако у многих региональных и глобальных игроков, в том числе у Турции и России, есть интересы в Ираке и курдской автономии. Но эти интересы так тесно связаны между собой, выстроена такая многоуровневая система сдержек и противовесов, что никто не сможет предпринять радикальные меры, не навредив самому себе. И это новая прагматичная модель отношений, подчеркивает Григорий Лукьянов.
"Поэтому Курдистан и продал трубу "Роснефти". А "Роснефть" очень вовремя вошла на этот рынок и подключилась к этому вопросу. Потому что сегодня вопросом собственно транспортировки могут руководить не иракские курды, и тогда санкции надо вводить не против иракских курдов, а против российской компании. Но для турок это не столь легко. Потому как теперь они зависимы от нас: они хотят решать вместе с нами проблемы Сирии. Здесь работает эффективная система сдерживания. Если мы (курды – прим.ред.) хотим сохранить турок, давайте пригласим русских, с которыми турки хотят сейчас дружить. И работает извращенная, но очень эффективная восточная логика: хочешь сохранить свой актив, продай его кому-нибудь другому, с которым не захотят сейчас ссориться турки. А турки сегодня понимают, что если они хотят сохранить и приумножить свое влияние в Сирии, то надо договариваться с Россией. Как раньше – рвать отношения на корню ради сиюминутной выгоды сейчас никто не хочет. Идет строительство той самой новой системы отношений, того самого многополярного мира, о котором нам часто говорят: когда все друг от друга зависят, когда все понимают, что договариваться выгоднее. И это защищает от войны".