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"КомпАс". Эксперт: Россия, США, ЕС не должны вмешиваться в курдский вопрос

14:5302.10.2017
(обновлено: 14:54 02.10.2017)
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Иракский Курдистан должен сам выстраивать отношения с Багдадом и странами региона, отметил в эфире радио Sputnik преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов. Внешнее влияние может только навредить.

25 сентября автономный иракский Курдистан провел референдум о независимости от Ирака. Около 93% участников голосования высказались за образование нового курдского государства. Официальные власти Ирака объявили плебисцит незаконным и предупредили, что не будут вступать с правительством автономии в переговоры по результатам голосования. Кроме того, резко против референдума выступили и соседи Ирака – Турция и Иран. Не поддержали это волеизъявление также ООН и США. Россия призвала Эрбиль и Багдад решать разногласия путем переговоров и заявила, что поддерживает территориальную целостность Ирака. 28 сентября состоялась встреча президентов России и Турции, по итогам переговоров Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за сохранение существующих границ Ирака и Сирии.

Референдум иракских курдов и вопрос их независимости должны оставаться сугубо региональными темами. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik озвучил преподаватель НИУ "Высшая школа экономики", эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов. Неаккуратные и грубые действия могут спровоцировать серьезный конфликт в регионе.

© радио Sputnik
Преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов
"Все прекрасно понимают, что большой войны на Ближнем Востоке сейчас допустить никак нельзя. Надо максимально осторожно вести переговоры по каждой проблеме, по каждому спорному региону, по вопросу, как выстраивать отношения, кто должен участвовать в этих переговорных процессах. Курдам самим еще придется договориться, как выстраивать отношения с Багдадом в текущих условиях. И здесь главное не вмешиваться, не мешать. Главное, чтобы ни один мировой гигант, будь то США, Россия или Европа, не вошли в ситуацию, чтобы со своей колокольни всем не спутали планы. Надо попытаться дать возможность курдам и всем окружающим их арабам найти этот переговорный процесс".

Основа благополучия курдской автономии в Ираке – это нефть. И Эрбиль прекрасно понимает, что ему могут очень легко "перекрыть кислород". Однако у многих региональных и глобальных игроков, в том числе у Турции и России, есть интересы в Ираке и курдской автономии. Но эти интересы так тесно связаны между собой, выстроена такая многоуровневая система сдержек и противовесов, что никто не сможет предпринять радикальные меры, не навредив самому себе. И это новая прагматичная модель отношений, подчеркивает Григорий Лукьянов.

"Поэтому Курдистан и продал трубу "Роснефти". А "Роснефть" очень вовремя вошла на этот рынок и подключилась к этому вопросу. Потому что сегодня вопросом собственно транспортировки могут руководить не иракские курды, и тогда санкции надо вводить не против иракских курдов, а против российской компании. Но для турок это не столь легко. Потому как теперь они зависимы от нас: они хотят решать вместе с нами проблемы Сирии. Здесь работает эффективная система сдерживания. Если мы (курды – прим.ред.) хотим сохранить турок, давайте пригласим русских, с которыми турки хотят сейчас дружить. И работает извращенная, но очень эффективная восточная логика: хочешь сохранить свой актив, продай его кому-нибудь другому, с которым не захотят сейчас ссориться турки. А турки сегодня понимают, что если они хотят сохранить и приумножить свое влияние в Сирии, то надо договариваться с Россией. Как раньше – рвать отношения на корню ради сиюминутной выгоды сейчас никто не хочет. Идет строительство той самой новой системы отношений, того самого многополярного мира, о котором нам часто говорят: когда все друг от друга зависят, когда все понимают, что договариваться выгоднее. И это защищает от войны". 

"КомпАс". Эксперт: Россия, США, ЕС не должны вмешиваться в курдский вопрос
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