Эксперт: истерия вокруг учений "Запад-2017" – это заказ

Шумиха вокруг маневров России и Белоруссии надуманная и проплаченная, заявил в эфире радио Sputnik военный политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Все отлично понимают, что никакой реальной угрозы нет.

С 14 по 20 сентября Россия и Белоруссия провели совместные учения "Запад-2017". Танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и инженерные подразделения отрабатывали оборонительные действия и военную координацию двух стран. Около 13 тысяч военных отражали нападение условного противника – стран Вейшнория, Весбария и Лубения. На белорусской территории в маневрах было задействовано 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов и десять кораблей. Были представлены новые и модернизированные образцы техники: танки Т-90М, Т-80БВМ, машины бронетехники "Терминатор", реактивные системы залпового огня ТОС-1 "Буратино", комплексы "Искандер" и "ядерный" миномет "Пион".

© радио Sputnik Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин

Проследить за учениями пригласили наблюдателей от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и НАТО – 95 иностранных представителей из 50 стран. Пентагон признал учения открытыми и прозрачными. Тем не менее страны Балтии сочли их прямой угрозой безопасности региона. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что российско-белорусские учения "Запад-2017" моделируют реальный конфликт со странами НАТО, и что маневры носили "агрессивный и нападающий характер". Минобороны Латвии назвало учения отработкой блокады стран Балтии. Главы Польши и Украины из-за российско-белорусских маневров договорились усилить военное взаимодействие.

Те, кто нагнетал истерию вокруг "Запада-2017", на самом деле прекрасно понимали отсутствие всякой реальной опасности. Все громкие панические заявления были проплачены, уверен военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Свое мнение он высказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik.

"Это все заказ. Полнейший заказ на информационную войну. Они тренировались. Думаю, они не совсем хорошо подготовились, хотя дистанцию прошли довольно большую по времени. И пытались каждый раз наращивать волну информационного наезда на уши своих обывателей. Вопрос: для чего? Да просто-напросто для того, чтобы вынуть денежки из карманов обывателей и доказать, что эти денежки идут на защиту, для того, чтобы НАТО могло надежно защищать! От кого? От России, хотя другие угрозы у них под окнами их домов. Дело в чем: горячей войны нет, холодную пытаются заморозить. А вот информационная – в полном разгаре. Поэтому все и навалились на обывателей, пытаясь доказать, что не сегодня-завтра надо готовиться к тому, что придут русские танки. Что касается истерии, которая продолжается… Люди отбивают свои деньги, отрабатывают. Им же положено это (нагнетать истерию — ред.) делать, иначе им снизят заработную плату. Поэтому приходится наращивать информационную волну, чтобы завершить полностью модель воздействия на аудиторию".

Россия и Белоруссия, в свою очередь, продемонстрировали, что никаких скрытых целей или агрессивных задач не было. Кроме того Москва и Минск показали свою боеготовность и техническую оснащенность, способность противостоять любому противнику, отметил Андрей Кошкин.

"Первое, что мы доказали – наше слово кремень! Сказали, что никого не будем захватывать, сегодня все остаются в своих квартирах. Второе: мы доказали, что наша армия отвечает современным требованиям. Раньше мы на учениях стремились показать количество новых образцов. А теперь качество. И это качество проверено в боевых условиях на Ближнем Востоке. Вот ценность этих учений. Эксперты наблюдают за нами, как мы воюем в Сирии. И теперь они с удивлением смотрят, как мы учим своих союзников. Ведь белорусы многого не знали. К тому же совместно управлять огнем и подразделениями чрезвычайно сложно. Тяжело скоординировать совместные действия. Мы ставили перед собой цель – научиться управлять огневыми подразделениями вместе с нашими союзниками – белорусами".

Слушайте полную версию интервью:

Эксперт: истерия вокруг учений "Запад-2017" – это заказ Your browser does not support HTML5 audio

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