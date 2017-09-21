"Мастера". Татьяна Воробьева: добру надо учить с малых лет

Кто был инициатором создания Лицея? Как складывается судьба выпускников одной из лучших школ Москвы? В чем заключается педагогическая деятельность? И все-таки кнут или пряник? Об этом в эфире радио Sputnik рассказывает директор Лицея № 1535 Татьяна Воробьева.

"Мастера". Татьяна Воробьева: добру надо учить с малых лет Your browser does not support HTML5 audio

"Мастера": директор ГБОУ города Москвы "Лицей № 1535" Татьяна Воробьева.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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