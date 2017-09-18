"КомпАс". IT-эксперт рассказал, почему США взялись за "Касперского"

Антивирус имеет очень широкий доступ к данным компьютеров, поэтому к такому ПО всегда повышенное внимание, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов. А в случае с "Касперским" добавилась и политика.

14 сентября стало известно, что глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский выступит 27 сентября в конгрессе США из-за запрета на ПО его компании в американских госучреждениях. До этого фирма уже выпустила официальное заявление, где отвергает обвинения министерства внутренней безопасности США в кибершпионаже. В Штатах ведется расследование деятельности "Лаборатории Касперского", а МВБ выдало распоряжение всем госструктурам в течение 3 месяцев прекратить использовать ПО компании. Якобы некоторые ее сотрудники связаны с российской разведкой, и есть опасность утечки важных данных.

© радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов

В США сейчас наблюдается повышенное недоверие ко всему, что так или иначе связано с Россией, и компания "Лаборатория Касперского" ожидаемо не стала исключением. Но дело здесь не только в политике, есть и практические нюансы работы именно защитного ПО, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

"Антивирус – это специфическое программное обеспечение, которое имеет очень широкие полномочия на том компьютере, на котором оно установлено. В противном случае оно было бы неэффективно против вирусов. По сути дела, антивирус имеет полный доступ к оборудованию, к информации, которая хранится на компьютере. Естественно, антивирусные продукты вызывают некоторые опасения, к ним относятся с осторожностью. На это есть причины".

Между тем, на Западе не стихают страсти по "русским хакерам": их атаки ждут в Германии, где 24 сентября пройдут выборы в Бундестаг. По мнению Тараса Татаринова, история высосана из пальца и сильно преувеличена.

"Русские хакеры – это скорее атрибут массовой культуры. Это такая "клюква". То есть, злоумышленники из многих стран пытаются оставлять так называемый "русский след", причем делают это весьма топорно, примерно так, как это показывали в американских боевиках 1990-х годов. Обычно нам показывали в фильмах абсолютную бессмыслицу на кириллице, выдаваемую за русский язык. Вот примерно так же выглядит "русский след" среднестатистического киберпреступления. У злоумышленников тоже есть определенное чувство юмора. Так вот они специально оставляют "русский след", шутя таким образом. По сути, это уже чистой воды троллинг", – заключил Тарас Татаринов.

"КомпАс". IT-эксперт рассказал, почему США взялись за "Касперского" Your browser does not support HTML5 audio

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!