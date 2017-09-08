"КомпАс". Глава Росрыболовства: дорогая рыба? Потому что не соблюдают закон

Цена дальневосточной рыбы изначально невысока. Но ритейлеры излишне себя балуют комиссиями за свои услуги. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума.

Дальний Восток богат своими морскими ресурсами, две трети всей рыбы и морепродуктов в стране добывается именно здесь. И сейчас важно обдумать все нюансы торговли, которые касаются рыбного промысла. Замминистра сельского хозяйства и глава Росрыболовства Илья Шестаков особенно выделил проблему ценообразования на рыбу и морепродукты для потребителей. Росрыболовство активно участвовало в разработке закона, который должен сдерживать рост цен на рыбу. Однако соблюдение буквы закона далеко от идеального, считает Илья Шестаков.

"Дальневосточная рыба стоит на самом деле достаточно дешево. Но при поставке в центральные регионы России конечная цена в магазинах вырастает в два-три раза. И это, действительно, большая проблема, с которой необходимо бороться. Это должна делать антимонопольная служба. У нас есть закон о торговле, в который внесены поправки. В том числе, закон готовился с участием министерства сельского хозяйства. Просто надо навести порядок. Нормативно-правовая база позволяет сделать так, чтобы ритейл не завышал свои требования с точки зрения различных бонусов, платежей. И теперь нужно сосредоточиться именно на контроле над исполнением этого закона", – сказал замминистра в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik.

Довольно сложной пока остается ситуация с предоставлением квот на вылов крабов. Система устарела. Нужен был новый подход, отметил глава Росрыболовства. Расставить все точки над "i" призвана новая нормативная база. В документе ликвидированы лазейки, которыми ранее пользовались браконьеры, подчеркнул Илья Шестаков:

"Что касается вообще инвестиционных квот, то нормативно-правовая база у нас уже создана. По крабам мы провели обсуждение и сейчас готовим уже постановление. Мы введем для новых судов-краболовов повышенные требования по технологическому оснащению, по контролю. То есть, это будет видеофиксация по всему периметру судна, электронные весы с обязательной передачей данных в режиме онлайн. Это, конечно, достаточно большие затраты для рыбаков. Поэтому мы не везде это внедряем. Но для краболовов, особенно под инвестиционные квоты, это вполне допустимо, потому что рентабельность там "зашкаливает". Следовательно, имеется возможность понести такие дополнительные затраты", – заключил глава Росрыболовства.

Интервью было взято в ходе Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке.

"КомпАс". Глава Росрыболовства: дорогая рыба? Потому что не соблюдают закон Your browser does not support HTML5 audio

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