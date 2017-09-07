В студии радио Sputnik израильский публицист Авигдор Эскин и доцент Московской консерватории Михаил Лидский обсудили место классической культуры в современном мире.

Лидский vs Эскин: нужно ли спасать культуру? Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Как возродить в современном мире высокий статус культуры и искусства? Как вернуть России статус величайшей культурной державы?

Известный российский пианист, доцент Московской консерватории им. Чайковского Михаил Лидский считает, что выход из кризиса начинается с каждого отдельного человека, который отдаст предпочтение классической культуре, а не массовой. Израильский публицист Авигдор Эскин настаивает на том, что государство должно определить духовное и культурное просвещение в качестве общенациональной задачи. Кто из участников спора прав?

Лидский vs Эскин: нужно ли спасать культуру? Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

Как распределять бюджет "на культуру"? Следует ли требовать (да и просто ждать) от президента и премьера частого посещения концертных залов и художественных выставок? У каждого из гостей студии – свое мнение по этим и другим обсуждавшимся вопросам.

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