О том, какие сюрпризы преподнесет бал "Москва и москвичи XXI века", приуроченный к 870-летию столицы, о выдающихся москвичах, а также о предстоящем Фестивале детских религиозных и национальных хоров России - в очередном выпуске программы.

"Мастера". Галли Монастырева: дух Москвы должен быть сохранен Your browser does not support HTML5 audio

программы — председатель комиссии по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, президент РОО "Москва и москвичи" Галли Монастырева.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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