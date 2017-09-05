"Визави с миром". Алексей Мухин о самом актуальном в мировой политике

Об отношениях между Москвой и Вашингтоном, Россией и Европой, об Индии и Китае, о накале страстей вокруг Северной Кореи в эфире радио Sputnik рассказывает генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

"Визави с миром". Алексей Мухин о самом актуальном в мировой политике. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

В очередном выпуске программы "Визави с миром" пойдет речь об отношениях между Москвой и Вашингтоном в свете недавнего заявления спецпосланника президента США по Украине Джона Волкера, о накале гражданского противостояния в США, об антироссийских санкциях, о перспективах нормализации отношений между нашими странами и о том, возможно ли празднование 210-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и США.

"Визави с миром". Алексей Мухин о самом актуальном в мировой политике. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

Другие темы программы: экономические отношения России и Европы, ситуация с беженцами в ведущих европейских странах, накал страстей вокруг Северной Кореи, ситуация с Молдавией, Индия как возможный противовес Китая.

Гость программы: генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

Ведущий: Армен Оганесян.

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