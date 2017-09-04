"КомпАс". Эксперт: со смартфонами в школе не надо бороться

Гаджеты на уроках могут улучшить учебный процесс. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора по развитию лицея НИУ ВШЭ, аналитик Института образования ВШЭ Рустам Байбурин.

Перед началом нового учебного года министр образования России Ольга Васильева назвала недопустимым ситуацию, когда школьники пользуются смартфонами на уроках. По ее мнению, гаджеты мешают учебному процессу. Однако, по словам министра, каждая школа вправе сама решать, как поступить в данном случае. Планшеты и смартфоны приемлемы только как вспомогательное устройство для учебы. Между тем в 2017 году трансформируется и система Единого государственного экзамена: опробуют ЕГЭ без тестовой части. Есть нововведения и для учителей: в этом году стартует проект "Российская электронная школа". Планируется, что на этой онлайн-площадке будут материалы для педагогов: методички по составлению и ведению уроков, дополнительные модули по предметам, виртуальные музеи, библиотеки и многое другое.

Учеба и гаджеты – это вещи не взаимоисключающие, а взаимодополняющие, по сути. Со смартфонами на уроках и в школе бороться бесполезно, необходимо сделать работу с ними частью учебного процесса, подчеркнул в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik заместитель директора по развитию лицея НИУ "Высшая школа экономики", аналитик Института образования ВШЭ Рустам Байбурин.

"Я не знаю большого процента школ, которые одобряют использование гаджетов на уроках. В основном они запрещены. И часто потому, что педагоги просто не знают, как их встроить в учебный процесс. Но наше сопротивление стихии цифрового мира бессмысленно. Не будет пути назад. Нужна и подготовка педагогов, чтобы они знали, как использовать смартфоны на уроках или хотя бы не сопротивляться этому. Вдобавок же вопрос – как включить это в работу на уроке. Если школа ставит своей задачей подготовить ребенка к реальной жизни, а реальная жизнь не исключает наличие гаджета, то в этом смысле довольно архаично смотрится указание использовать в чем-то одном и не использовать в другом. Но сейчас уже многие учителя в своей работе используют интернет, присылают ученикам задания по электронной почте, ссылки на материалы, общаются с учениками в социальных сетях", – считает Рустам Байбурин.

Система ЕГЭ, которая до сих пор многим не по душе, на самом деле улучшается год от года, отметил Рустам Байбурин. И успешно справляется со своей основной задачей – создать для абитуриентов равные условия поступления в вузы.

"У ЕГЭ достаточно длинная история. Этому эксперименту почти 15 лет. ЕГЭ сильно изменился за прошедшие годы. То, за что его действительно не любили многие в самом начале, в частности, за проставление галочек, этого сейчас нет практически в большинстве экзаменов. В части "А" есть задание, где ты должен решить задачу и написать ответ. И все больше внимания уделяется части "С", где ты должен написать развернутое решение, которое проверяет не компьютер, а люди. Они, соответственно, должны оценить то, что ты написал. В этом отношении система ЕГЭ совершенствуется. Цель, которую она изначально преследовала, выше, чем те нюансы, которые меняются, к счастью, в положительную сторону. А цель – дать школьникам равные шансы на поступление. Если посмотреть сейчас данные по образовательной миграции, то видно, что гораздо больше школьников из регионов с появлением ЕГЭ начало поступать в ведущие вузы. Раньше это было просто немыслимо", – заключил Рустам Байбурин.

"КомпАс". Эксперт: со смартфонами в школе не надо бороться Your browser does not support HTML5 audio

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