Крупнов vs Эскин: пакт Молотова-Риббентропа

В эфире радио Sputnik – обсуждение пакта Молотова-Риббентропа. 31 августа 1939 года этот договор был ратифицирован Верховным Советом СССР. В дискуссии приняли участие политический и общественный деятель, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и израильский публицист Авигдор Эскин.
Пакт Молотова-Риббентропа оценивают по-разному – одни называют его "гениальным ходом Сталина", другие – резко осуждают и ставят его в один ряд с "Мюнхенским сговором" 1938 года.
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