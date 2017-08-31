В эфире радио Sputnik израильский публицист Авигдор Эскин и политический и общественный деятель Юрий Крупнов обсудили пакт Молотова-Риббентропа, ратифицированный СССР 31 августа 1939 года.

В эфире радио Sputnik – обсуждение пакта Молотова-Риббентропа. 31 августа 1939 года этот договор был ратифицирован Верховным Советом СССР. В дискуссии приняли участие политический и общественный деятель, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и израильский публицист Авигдор Эскин.

Пакт Молотова-Риббентропа оценивают по-разному – одни называют его "гениальным ходом Сталина", другие – резко осуждают и ставят его в один ряд с "Мюнхенским сговором" 1938 года.

Крупнов vs Эскин: пакт Молотова-Риббентропа Your browser does not support HTML5 audio

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