"Мастера". Юрий Грымов: сейчас все мои устремления только в театре

О неожиданных жизненных поворотах и настоящей режиссуре, о таланте и ремесле, о своем новом фильме "Три сестры" и премьерах предстоящего сезона в театре "Модерн", а также о том, с чего сейчас начинается театр, в эфире радио Sputnik рассказывает Юрий Грымов.

"Мастера". Юрий Грымов: сейчас все мои устремления только в театре Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": художественный руководитель театра "Модерн", режиссер, сценарист, продюсер Юрий Грымов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.