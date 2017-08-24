В эфире радио Sputnik израильский публицист Авигдор Эскин и американист Владимир Васильев дискутировали о возможности взаимодействия Москвы с Вашингтоном. Они оба считают кризис власти в США беспрецедентным, но при этом расходятся в прогнозах.

Васильев vs Эскин: что может спасти Трампа? Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

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О главных векторах американской политики и о взаимодействии Москвы с Вашингтоном дискутировали в студии радиоглавный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев и израильский публицист Авигдор Эскин.

Что день грядущий нам готовит в отношениях между США и Северной Кореей? Доктор Васильев указал на опасную тенденцию, когда лидеры обеих стран прибегают к агрессивной риторике, ибо на завтрашний день к ним приходят с вопросом: не собираются ли они на самом деле претворить в жизнь собственные же заверения? Огласив жесткую и агрессивную программу, каждый из них рискует оказаться перед дилеммой: либо пойти на неоправданный и даже губительный риск, либо прослыть не сдерживающим обещания.

© радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев и израильский публицист Авигдор Эскин

Гость же из Израиля убежден, что речь идет о демагогии, граничащей с голливудской безответственностью, которая не выходит за рамки шоу. При учете общей девальвации слова и падения культуры слова отношение к громогласным угрозам – скептическое. Мы видели это уже на примере американских угроз Ирану.

Учитывая непредсказуемость дальнейшего развитий событий в Вашингтоне, Россия должна особо внимательно следить за происходящим в США, подчеркнул Владимир Васильев. Нынешний кризис носит беспрецедентный характер, а поэтому возникает особая сложность в сфере прогнозирования. Он особо выделил тот факт, что администрация Трампа разваливается и что он "сдает своих людей".

Авигдор Эскин также указал на беспрецедентный кризис власти в США, а помимо этого – на ошибки, совершенные, по его мнению, президентом Дональдом Трампом. По его словам, Трамп имел бы шанс на успех, если бы шел "напролом". Он предложил американскому президенту объявить о своем участии в праздновании 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Трамп стал президентом благодаря тому, что бросил вызов вашингтонской элите, и только следуя этой своей линии, по мнению Авигдора Эскина, он имеет шанс на выживание.

Эксперты обсудили также возможную тактику действий со стороны России и сошлись во мнении, что более активные контакты с консервативными и правыми кругами могут быть полезны. При этом крайне важно напоминать о великой культуре России и о ее благородной роли в мировой истории.

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