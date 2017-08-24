США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

Васильев vs Эскин: что может спасти Трампа?

18:0324.08.2017
(обновлено: 18:04 24.08.2017)
0140
В эфире радио Sputnik израильский публицист Авигдор Эскин и американист Владимир Васильев дискутировали о возможности взаимодействия Москвы с Вашингтоном. Они оба считают кризис власти в США беспрецедентным, но при этом расходятся в прогнозах.

Васильев vs Эскин: что может спасти Трампа? Часть 2
О главных векторах американской политики и о взаимодействии Москвы с Вашингтоном дискутировали в студии радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев и израильский публицист Авигдор Эскин.

Что день грядущий нам готовит в отношениях между США и Северной Кореей? Доктор Васильев указал на опасную тенденцию, когда лидеры обеих стран прибегают к агрессивной риторике, ибо на завтрашний день к ним приходят с вопросом: не собираются ли они на самом деле претворить в жизнь собственные же заверения? Огласив жесткую и агрессивную программу, каждый из них рискует оказаться перед дилеммой: либо пойти на неоправданный и даже губительный риск, либо прослыть не сдерживающим обещания.

© радио Sputnik
главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев и израильский публицист Авигдор Эскин
Гость же из Израиля убежден, что речь идет о демагогии, граничащей с голливудской безответственностью, которая не выходит за рамки шоу. При учете общей девальвации слова и падения культуры слова отношение к громогласным угрозам – скептическое. Мы видели это уже на примере американских угроз Ирану.

Учитывая непредсказуемость дальнейшего развитий событий в Вашингтоне, Россия должна особо внимательно следить за происходящим в США,  подчеркнул Владимир Васильев. Нынешний кризис носит беспрецедентный характер, а поэтому возникает особая сложность в сфере прогнозирования. Он особо выделил тот факт, что администрация Трампа разваливается и что он "сдает своих людей".

Авигдор Эскин также указал на беспрецедентный кризис власти в США, а помимо этого – на ошибки, совершенные, по его мнению, президентом Дональдом Трампом. По его словам, Трамп имел бы шанс на успех, если бы шел "напролом". Он предложил американскому президенту объявить о своем участии в праздновании 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Трамп стал президентом благодаря тому, что бросил вызов вашингтонской элите, и только следуя этой своей линии, по мнению Авигдора Эскина, он имеет шанс на выживание.

Эксперты обсудили также возможную тактику действий со стороны России и сошлись во мнении, что более активные контакты с консервативными и правыми кругами могут быть полезны. При этом крайне важно напоминать о великой культуре России и о ее благородной роли в мировой истории.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Программы
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена