Программа "Мастера" посвящена юбилею известного писателя Василия Аксенова. О кумире многих поколений, работе над фильмом "Московская сага" по одноименному роману Василия Аксенова и роли музыки в фильме – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Василий Аксенов: мое кредо – быть честным... Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": кинодраматург, сценарист Наталья Виолина, кинорежиссер, сценарист и продюсер Дмитрий Барщевский, композитор Александр Журбин.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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