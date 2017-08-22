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"Дневник читателя". Новый Акунин? Юлия Яковлева пишет ретро-детективы

16:4022.08.2017
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У знаменитого сыщика Эраста Фандорина появился достойный преемник – молодой ленинградский следователь Василий Зайцев. Детектив "Укрощение красного коня" продолжает серию криминального ретро Юлии Яковлевой о сталинской эпохе.

"Дневник читателя". Новый Акунин? Юлия Яковлева пишет ретро-детективы
Также в программе:

– Секрет оптимизма знаменитой Фэнни Флэгг раскрыт в ее новом романе "О чем весь город говорит"; 

– Богатые и знаменитые. Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем по версии Forbes.

Участники:

— Юлия Яковлева, писатель;

— Фэнни Флэгг, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Эксмо" вышел долгожданный и захватывающий детектив "Укрощение красного коня" из серии "Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой".

Если вы еще не слышали об этой серии, то поясню. Журналист Юлия Яковлева, историк балета и критик, однажды решилась на смену амплуа и попробовала себя как автор исторической художественной прозы. Впрочем, не совсем обычной. Начала Юлия Яковлева с исторического цикла "Ленинградских сказок" о сталинском времени в стиле магического реализма. Уже вышли две части пенталогии: "Дети ворона" о терроре 30-х годов и "Краденый город" о блокадном Ленинграде. 

После успеха "Ленинградских сказок" Юлия Яковлева решилась перенести в тридцатые годы прошлого века классический детективный сюжет. Она определяет свой стиль как криминальное ретро. Главному герою – молодому  следователю уголовного розыска Василию Зайцеву приходится вести расследования в то страшное время, когда "связь между наказанием и виной окончательно распалась", все пропитано липким страхом и ни в чем нельзя быть уверенным. Детектив, разворачивающийся во время террора. Юлия Яковлева помещает классический детективный сюжет в ленинградские реалии начала тридцатых годов прошлого века и, честное слово, даже не знаешь, какая из двух линий – собственно детективная или атмосферно-историческая заставляет лихорадочно перелистывать страницы и не дает оторваться от книги, пока не дочитаешь. Первая книга цикла называется "Вот охотник выбегает", в программе о ней рассказывает сама Юлия Яковлева.

Писательница прекрасно владеет историческим материалом, но главное – блестяще умеет работать с ним в рамках выбранного жанра. Ленинград начала 30-х годов в ее книгах не просто картонные декорации, а то, что создает живое пространство романа. Так было с циклом "Ленинградских сказок", с тем же мастерством пишется и серия ретро-детективов. В новом романе "Укрощение красного коня" Василий Зайцев берется за дело о гибели орловских рысаков, с которыми в 1931 году работают лучшие из выживших после Гражданской войны специалистов по коневодству. 

На ленинградском ипподроме несчастный случай – фаворит всех забегов, знаменитый породистый рысак по кличке Пряник, споткнулся и упал. Погиб он сам, погиб наездник Жемчужный. Вот только знатоки шепчутся, что Пряник не мог споткнуться – не та это лошадь. И горюют о нем явно больше, чем о наезднике. Пока Зайцев пытается разобраться, почему уголовный розыск вообще вызвали на ипподром, и кто хочет, чтобы он расследовал гибель Пряника и наездника, а кто всеми силами старается скорее закрыть дело его – зайцевскими – руками, в стране набирает обороты большой террор. 

В издательстве обещают, что серия "Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой" не закончится делом о лошадях. Василию Зайцеву еще предстоит "побывать в блокадном Ленинграде и на Лубянке, увидеть, как рождалась легенда о панфиловцах и как изобретательна была советская власть, выстраивая провокации против Церкви". 

Ну, а если хотите знать мое личное мнение о современных ретро-детективах, то Эраст Фандорин умер. Да здравствует Василий Зайцев.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В издательстве "Фантом Пресс" выходит новый роман остроумной Фэнни Флэгг "О чем весь город говорит". И если вы читали "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок" – один из лучших современных американских романов, то новую книгу Фэнни Флэгг точно не пропустите. Это невероятно теплая, добрая и позитивная эмоциональная летопись жизни маленького американского городка длиною в век. В издательстве "Фантом Пресс" "О чем весь город говорит" назвали путеводителем по всему творчеству Фэнни Флэгг, ведь в нем найдется место всем ее любимым героям.

В 1889 году молодой швед поселился в штате Миссури, создав сперва небольшое поселение, потом молочную ферму. Вокруг них образовался известный читателям Флэгг городок Элмвуд-Спрингс. Люди приезжают, женятся, рожают детей, умирают. Но после смерти попадают на местное кладбище под названием "Тихие холмы", откуда наблюдают за жизнью городка, комментируют, спорят и радуются. Обаятельная интонация, милые чудаки, странноватый уютный мир и удивительно светлое ощущение жизни – словом, идеальное августовское чтение.

Секрет обаяния этого романа – в умении самой Фэнни Флэгг ценить жизнь и наслаждаться каждым ее мгновением. В этом выпуске программы можно послушать, как она сама рассказывает об этом. 

"О чем весь город говорит" выходит в августе в переводе Александра Сафронова.

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