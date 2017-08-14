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"КомпАс". Политолог: Украина погрузилась в террор

14:0214.08.2017
(обновлено: 14:04 14.08.2017)
0400
Методы работы СБУ бесконечно далеки от цивилизованных, подтверждение этому – вербовка крымчан. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков.

Украинские спецслужбы пытаются массово вербовать крымчан на границе для шпионажа в пользу Киева. Об этом РИА Новости Крым рассказали сами жители полуострова. На пропускных пунктах Украины их задерживали, отводили в специальные помещения, где часами допрашивали, шантажировали, угрожали расправой им самим и их близким, отбирали документы. Украинские силовики выбирали тех, кто каким-либо образом связан с государственными органами и властями, проживает рядом с военными или стратегическими объектами, работает на крупных предприятиях. Некоторые крымчане, опасаясь за здоровье и даже жизнь, были вынуждены под давлением подписывать бумаги о якобы добровольном сотрудничестве с СБУ.

© радио Sputnik
политолог Алексей Бычков
Впервые о вербовках граждан на российско-украинской границе заговорили в июле. Тогда глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что "такие обращения поступали и поступают". Он подчеркнул, что подавляющее большинство тех, кто столкнулся с подобным, сообщали об этом в ФСБ. Кроме того, в СМИ появился поименный список украинских силовиков, которые пытаются вербовать крымчан.

Угрозы СБУ в адрес вербуемых граждан или их близких – непустой звук, их надо воспринимать всерьез. Украинские силовики, действительно, способны на все, рассказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков.

"Украина погрузилась в период террора худших советских времен – 30-х годов, когда, действительно, приезжает машина, и могут любого вашего родственника, соседа или еще кого-то забрать в застенки СБУ, и неизвестно, чем эта беседа закончится. Почему СБУ пытается вербовать на границе? Здесь две основные цели. Одна – попытка запугать, а вторая – найти тех людей, которые могли бы давать хоть какую-то информацию. Задача этих спецслужб – постоянно пополнять свои ряды и найти людей, которые будут им "стучать"", – отметил политолог.

Украинские силовики и радикалы также не прекратят попыток устроить диверсию или провокацию на полуострове, добавил Алексей Бычков. А работу по созданию шпионской сети в Крыму курируют американцы, отметил эксперт.

"Большая заслуга наших спецслужб в том, что большое количество попыток дестабилизировать ситуацию в Крыму были предотвращены на стадии зарождения. То же самое относится и к тем предотвращенным терактам, которые в России должны были произойти. И, к счастью, не произошли… В принципе, задача СБУ – завербовать как можно больше людей, и чем больше сетей будет в России, тем для спецслужб Украины лучше… Здесь огромный фронт работы. СБУ очень четко действует по инструкциям ЦРУ. Они подразумевают не только работу слежения, шпионажа за промышленными объектами, объектами инфраструктуры, военными. Одна из задач тех, кого хотят завербовать, будет и формирование "сарафанного радио". Например, о том, что с приходом России в Крыму стало только хуже", – заключил Алексей Бычков.

Политолог: Украина погрузилась в террор
Слушайте полную версию радио-шоу "КомпАс":

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