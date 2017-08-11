США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". "И это тоже пройдет" – дебютный роман героини Саган

17:5911.08.2017
0170
Светлый и жизнеутверждающий роман о том, как пережить утрату и горечь потери от испанки Милены Бускетс, экранизация "Темной башни" Стивена Кинга и британская киноверсия "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова.

Также в программе:

"Дневник читателя". "И это тоже пройдет" – дебютный роман героини Саган
– Читаем книгу – смотрим фильм. "Темная башня" Стивена Кинга и британская экранизация "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова.

– Московские библиотеки завели полезный Telegram-канал.

Участники:

– Анастасия Ханина, главный редактор книжного рекомендательного портала ReadRate;

– Сусанна Альперина, кинообозреватель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

_________________________________________________________________________________________

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Синдбад" вышла книга одновременно печальная и жизнеутверждающая. Из тех, что читаются легко и быстро, а вот забываются очень и очень нескоро. Это дебютный роман испанки Милены Бускетс, называется "И это тоже пройдет". На первый взгляд, в нем почти ничего не происходит – несколько встреч, немного разговоров, много воспоминаний, залитый солнцем тихий испанский курорт, море, вино и любовь. Но это исцеляющий роман о том, как пережить горечь утраты и вновь научиться чувствовать вкус к жизни.

После смерти матери сорокалетняя Бланка чувствует себя совершенно потерянной, у нее нет планов, нет решимости что-то делать, нет сил. Оба бывших мужа советуют ей ехать к морю отдохнуть, и Бланка решается. Она берет с собой сыновей, близких подруг и отправляется в Кадакес, южный городок, где жила ее мать. Гостеприимный дом, вечно открытый для гостей, вино и вкусная еда, умение радоваться жизни – все это всегда было для Бланки частью лета. Вернувшись в Кадакес, она пытается вспомнить, каково это – быть счастливой. И постепенно позволяет себе жить так, как хочется – в конце концов, разве не этого всегда желала ей мама, с которой она до сих пор ведет бесконечный внутренний диалог.

Море, солнце, дружеские посиделки, беспечный флирт, чувственная нега и счастливые воспоминания – это способ Бланки (и самой Милены Бускетс) противостоять смерти. Энергия жизни, способ выжить, "лекарство от всего", как говорит ее партнер. Роман Милены Бускетс уже прочла главный редактор книжного рекомендательного портала ReadRate Анастасия Ханина и попала под его очарование, о чем и рассказала в "Дневнике читателя".

"И это тоже пройдет" – книга одновременно грустная и смешная, циничная и философская. Она цепляет, независимо от того, сколько тебе лет и живы ли еще родители. Потому что всем нам, так или иначе, предстоит пережить боль разлуки, горечь утраты и невозможность договорить или доделать… но это тоже пройдет. 

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Московские библиотеки оповещают читателей об экранизациях известных книг в Telegram-канале. Теперь в Telegram появился бот городских библиотек с опцией "экранизация", где собрана информация о выходе новых фильмов по мотивам книг. Причем полезный сервис подскажет не только каких фильмов ждать в ближайшее время, но и где находится ближайшая библиотека, в которой можно взять домой и почитать упомянутое произведение.

В августе значимых экранизаций будет целых три. Во-первых, американский фантастический фильм "Темная башня" по одноименному циклу романов Стивена Кинга. Роль главного злодея, колдуна Уолтера О'Дима, блистательно сыграл Мэттью МакКонахи. "Знаменитый фантастический роман Стивена Кинга был переведен в плоскость (во всех смыслах) кино. Оно получилось упрощенным, детским, потерявшим многие смыслы", – написала у себя в Фейсбуке кинообозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина. В эфире радио Sputnik она ответила на главный вопрос, который будут задавать фанаты цикла всем, посмотревшим фильм: это Кинг или не Кинг?

Еще в августе на экранах появится фильм "Леди Макбет" по мотивам "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова. Что интересно, за русскую классику снова взялись британцы. После шумного успеха "Анны Карениной" и "Войны и мира" по романам Льва Толстого, англичане читают Лескова. Мценский уезд XIX века легко переносится в викторианскую Англию. В 1865 году молодую девушку Кэтрин выдают замуж за чопорного и жесткого Александра вдвое старше ее. Ну а дальше сюжет очерка Лескова нам известен. Интересно, как передали его на экране британцы. О своих ожиданиях рассказала Сусанна Альперина.

Третья заметная лента по мотивам книги – "Тюльпанная лихорадка" – появится на экранах в самом конце августа. Исторический роман Деборы Моггак о запретной любви в Амстердаме 17 века в разгар тюльпанной лихорадки адаптировал режиссер Джастин Чадвик по сценарию именитого Тома Стоппарда, который знает толк в экранизациях.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Программы
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена