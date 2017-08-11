Светлый и жизнеутверждающий роман о том, как пережить утрату и горечь потери от испанки Милены Бускетс, экранизация "Темной башни" Стивена Кинга и британская киноверсия "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова.

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"Дневник читателя". "И это тоже пройдет" – дебютный роман героини Саган Your browser does not support HTML5 audio

– Читаем книгу – смотрим фильм. "Темная башня" Стивена Кинга и британская экранизация "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова.

– Московские библиотеки завели полезный Telegram-канал.

Участники:

– Анастасия Ханина, главный редактор книжного рекомендательного портала ReadRate;

– Сусанна Альперина, кинообозреватель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Синдбад" вышла книга одновременно печальная и жизнеутверждающая. Из тех, что читаются легко и быстро, а вот забываются очень и очень нескоро. Это дебютный роман испанки Милены Бускетс, называется "И это тоже пройдет". На первый взгляд, в нем почти ничего не происходит – несколько встреч, немного разговоров, много воспоминаний, залитый солнцем тихий испанский курорт, море, вино и любовь. Но это исцеляющий роман о том, как пережить горечь утраты и вновь научиться чувствовать вкус к жизни.

После смерти матери сорокалетняя Бланка чувствует себя совершенно потерянной, у нее нет планов, нет решимости что-то делать, нет сил. Оба бывших мужа советуют ей ехать к морю отдохнуть, и Бланка решается. Она берет с собой сыновей, близких подруг и отправляется в Кадакес, южный городок, где жила ее мать. Гостеприимный дом, вечно открытый для гостей, вино и вкусная еда, умение радоваться жизни – все это всегда было для Бланки частью лета. Вернувшись в Кадакес, она пытается вспомнить, каково это – быть счастливой. И постепенно позволяет себе жить так, как хочется – в конце концов, разве не этого всегда желала ей мама, с которой она до сих пор ведет бесконечный внутренний диалог.

Море, солнце, дружеские посиделки, беспечный флирт, чувственная нега и счастливые воспоминания – это способ Бланки (и самой Милены Бускетс) противостоять смерти. Энергия жизни, способ выжить, "лекарство от всего", как говорит ее партнер. Роман Милены Бускетс уже прочла главный редактор книжного рекомендательного портала ReadRate Анастасия Ханина и попала под его очарование, о чем и рассказала в "Дневнике читателя".

"И это тоже пройдет" – книга одновременно грустная и смешная, циничная и философская. Она цепляет, независимо от того, сколько тебе лет и живы ли еще родители. Потому что всем нам, так или иначе, предстоит пережить боль разлуки, горечь утраты и невозможность договорить или доделать… но это тоже пройдет.

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Московские библиотеки оповещают читателей об экранизациях известных книг в Telegram-канале. Теперь в Telegram появился бот городских библиотек с опцией "экранизация", где собрана информация о выходе новых фильмов по мотивам книг. Причем полезный сервис подскажет не только каких фильмов ждать в ближайшее время, но и где находится ближайшая библиотека, в которой можно взять домой и почитать упомянутое произведение.

В августе значимых экранизаций будет целых три. Во-первых, американский фантастический фильм "Темная башня" по одноименному циклу романов Стивена Кинга. Роль главного злодея, колдуна Уолтера О'Дима, блистательно сыграл Мэттью МакКонахи. "Знаменитый фантастический роман Стивена Кинга был переведен в плоскость (во всех смыслах) кино. Оно получилось упрощенным, детским, потерявшим многие смыслы", – написала у себя в Фейсбуке кинообозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина. В эфире радио Sputnik она ответила на главный вопрос, который будут задавать фанаты цикла всем, посмотревшим фильм: это Кинг или не Кинг?

Еще в августе на экранах появится фильм "Леди Макбет" по мотивам "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова. Что интересно, за русскую классику снова взялись британцы. После шумного успеха "Анны Карениной" и "Войны и мира" по романам Льва Толстого, англичане читают Лескова. Мценский уезд XIX века легко переносится в викторианскую Англию. В 1865 году молодую девушку Кэтрин выдают замуж за чопорного и жесткого Александра вдвое старше ее. Ну а дальше сюжет очерка Лескова нам известен. Интересно, как передали его на экране британцы. О своих ожиданиях рассказала Сусанна Альперина.

Третья заметная лента по мотивам книги – "Тюльпанная лихорадка" – появится на экранах в самом конце августа. Исторический роман Деборы Моггак о запретной любви в Амстердаме 17 века в разгар тюльпанной лихорадки адаптировал режиссер Джастин Чадвик по сценарию именитого Тома Стоппарда, который знает толк в экранизациях.

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