О своем отце – основателе квартета им. Бородина Валентине Берлинском, о розыгрышах маэстро Ростроповича, о проектах дуэта Ансель-Берлинская, а также о съемках в фильме "Большое космическое путешествие" в эфире радио Sputnik рассказывает Людмила Берлинская.

"Мастера". Людмила Берлинская: самое главное – это дружба и верность Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, известный музыкант Людмила Берлинская.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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