"Визави с миром". С.Рябков о санкциях и российско-американских отношениях

О новом пакете санкций США против России и о возможной экономической и политической конфронтации между нашими странами в эфире радио Sputnik рассказывает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Визави с миром". С.Рябков о санкциях и российско-американских отношениях Your browser does not support HTML5 audio

Речь также пойдет о том, повлияют ли новые санкции на торгово-экономические связи между Россией и США, о ситуации с дипломатами и о том, почему в конгрессе США большинство депутатов-республиканцев начали "воевать" против своего же республиканского президента Дональда Трампа.

Кроме того, дипломат расскажет, возможна ли самостоятельность Европы в отношении России, о конфликте между Вашингтоном и Пхеньяном, об осложнившихся отношениях между США и Китаем и об урегулировании на Украине.

Гость программы: заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ведущий: Армен Оганесян.

Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!