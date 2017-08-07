"КомпАс". Эксперт: Венесуэла может стать новой горячей точкой мира

30 июля по инициативе президента Николаса Мадуро прошли выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы, задача органа – подготовить изменения в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, которые прошли на фоне массовых протестов. Не признали их итоги и многие страны, в том числе США. Как следствие, Вашингтон ввел санкции персонально против Николаса Мадуро. Аргентина призвала исключить Венесуэлу из общего южноамериканского рынка – соглашения МЕРКОСУР. За новые санкции против Каракаса выступила Организация американских государств. Перу не исключает разрыва отношений с Венесуэлой. В Колумбии выборы в Конституционную ассамблею назвали концом демократии в Венесуэле. Мексика сочла эти выборы противоречащими демократическим принципам.
Западные СМИ нагнетают обстановку вокруг ситуации в Венесуэле, как это было перед вторжением в Ирак. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik выразил декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) Александр Чичин. Вашингтон ждет подходящего момента для открытого вмешательства, считает эксперт:
У президента Венесуэлы Николаса Мадуро пока еще есть время и достаточная поддержка населения (около 40%), чтобы исправить ситуацию в стране, отметил Александр Чичин. Однако если он быстро не улучшит экономическую ситуацию в государстве, может начаться настоящая гражданская война, полагает эксперт:
"Венесуэла может стать горячей точкой, если все дойдет до начала гражданской войны: вооруженных столкновений, комендантского часа. Американцы, конечно, это поддержат. Вспомните, как организовалось государство Панама, ее же не было до 1903 года. До этого она была департаментом Колумбии. Потом – панамские ребята придумали, что нужно добежать до почты и объявить, что они независимое государство. Американцев попросили помочь. Штаты на эсминцах подплыли. Так и получилось государство Панама. И в Венесуэле: бросьте только клич, что погибаем, оппозицию бьют, физически истребляют. И помощь будет! Прекрасный плацдарм для размещения помощи США – это соседняя Колумбия. Очень сложная страна, у Венесуэлы с ней очень сложные отношения из-за споров вокруг нефти в Венесуэльском заливе. Так вот Колумбия в этом смысле – очень подходящая страна для плацдарма. Ее президент Хуан Мануэль Сантос очень даже внимательно слушает Трампа. Сантос очень даже готов, если что, подпустить коммандос-ребят, которые помогут инициировать "Майдан"".
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