"КомпАс". Эксперт: Венесуэла может стать новой горячей точкой мира

В Венесуэле может начаться гражданская война. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин. Между тем, США подогревают ситуацию извне и готовятся вмешаться в конфликт.

30 июля по инициативе президента Николаса Мадуро прошли выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы, задача органа – подготовить изменения в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, которые прошли на фоне массовых протестов. Не признали их итоги и многие страны, в том числе США. Как следствие, Вашингтон ввел санкции персонально против Николаса Мадуро. Аргентина призвала исключить Венесуэлу из общего южноамериканского рынка – соглашения МЕРКОСУР. За новые санкции против Каракаса выступила Организация американских государств. Перу не исключает разрыва отношений с Венесуэлой. В Колумбии выборы в Конституционную ассамблею назвали концом демократии в Венесуэле. Мексика сочла эти выборы противоречащими демократическим принципам.

Западные СМИ нагнетают обстановку вокруг ситуации в Венесуэле, как это было перед вторжением в Ирак. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik выразил декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) Александр Чичин. Вашингтон ждет подходящего момента для открытого вмешательства, считает эксперт:

© Радио Sputnik Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин.

"Ощущение, что готовится плацдарм для каких-то действий. Я думаю, что речь идет о массированной атаке, как это всегда предшествовало и присутствовало, например, в Ираке в 2003 году. Тогда Джордж Буш-младший и американские СМИ сначала демонизировали и дискредитировали (иракского лидера) Саддама Хусейна, потом началась война, а его повесили. Сможет ли Николас Мадуро противостоять этому – вопрос сложный. Кольцо сжимается, особенно если американцы приведут свои жесткие санкции в действие. Адресные меры против Николаса Мадуро сами по себе не имеют никакого значения. Понятно, что президент Венесуэлы не держит в США ни копейки. Но если будут санкции против крупнейшей нефтяной компании страны PDVSA, то последствия будут куда серьезнее, чем эффект для России, если бы под санкции попал, например, "Газпром". Тут Венесуэла как раз может прилично "подсесть", потому что половина венесуэльского экспорта нефти приходится на США".

У президента Венесуэлы Николаса Мадуро пока еще есть время и достаточная поддержка населения (около 40%), чтобы исправить ситуацию в стране, отметил Александр Чичин. Однако если он быстро не улучшит экономическую ситуацию в государстве, может начаться настоящая гражданская война, полагает эксперт:

"Венесуэла может стать горячей точкой, если все дойдет до начала гражданской войны: вооруженных столкновений, комендантского часа. Американцы, конечно, это поддержат. Вспомните, как организовалось государство Панама, ее же не было до 1903 года. До этого она была департаментом Колумбии. Потом – панамские ребята придумали, что нужно добежать до почты и объявить, что они независимое государство. Американцев попросили помочь. Штаты на эсминцах подплыли. Так и получилось государство Панама. И в Венесуэле: бросьте только клич, что погибаем, оппозицию бьют, физически истребляют. И помощь будет! Прекрасный плацдарм для размещения помощи США – это соседняя Колумбия. Очень сложная страна, у Венесуэлы с ней очень сложные отношения из-за споров вокруг нефти в Венесуэльском заливе. Так вот Колумбия в этом смысле – очень подходящая страна для плацдарма. Ее президент Хуан Мануэль Сантос очень даже внимательно слушает Трампа. Сантос очень даже готов, если что, подпустить коммандос-ребят, которые помогут инициировать "Майдан"".

"КомпАс". Эксперт: Венесуэла может стать новой горячей точкой мира Your browser does not support HTML5 audio

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