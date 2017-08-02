"Визави с миром". Руслан Гринберг об экономике России и санкциях

Об экономической ситуации в России и о том, какие шаги следует предпринять, чтобы стабилизировать национальную экономику, о программах по выходу из кризиса в эфире радио Sputnik рассказывает экономист Руслан Гринберг.

"Визави с миром". Руслан Гринберг об экономике России и санкциях. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Кроме того, в программе "Визави с миром" пойдет речь о единой долларовой мировой экономике, проблемах в российском банковском сообществе, курсе доллара, криптовалюте, а также об экономических санкциях в отношении России и договоренностях в рамках саммита G20.

"Визави с миром". Руслан Гринберг об экономике России и санкциях. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Ведущий: Армен Оганесян.

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