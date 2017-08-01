Израильский классик Амос Оз рассказывает о героях своего нового романа, о музыке Иерусалима и о том, как отличить предательство от взросления.

"Дневник читателя". Амос Оз: Роман "Иуда" – это история семьи Your browser does not support HTML5 audio

– Добро пожаловать в "Белгравию". Кому понравится новый роман от автора знаменитого сериала "Аббатство Даунтон".

Участники:

– Амос Оз, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Фантом Пресс" вышел новый роман израильского классика Амоса Оза "Иуда". Философский роман идей, тонко и умело переплавленный в нежную, лиричную и загадочную историю любви и перерождений. Этот роман длится одну-единственную зиму. Но за эти три месяца, пока в холодном воздухе неуловимо тает одинокий голос скрипки или рвущий душу сумеречный напев губной гармошки, из предательства рождается любовь.

Старый Иерусалим, поздняя осень 1959 года. Вечный студент Шмуэль Аш –добродушный и романтичный увалень с кудлатой бородой, присыпанной детским тальком, не знает, чего хочет от жизни. Девушка бросила его ради серьезного и уравновешенного гидролога, научное исследование застопорилось, а главное – отец разорился и больше не может отплачивать Шмуэлю учебу. Но однажды на университетской доске объявлений Аш видит загадочное объявление о несложной работе для студента-гуманитария – вести философские споры за кров, стол и скромное пособие.

Заинтригованный Шмуэль отправляется в старый иерусалимский район. Там живет инвалид-интеллектуал Гершом Валд, и ему требуется человек, с которым он бы мог вести беседы и споры. Кроме Валда в доме обитает холодная красавица Аталия, поражающая юношу своей ледяной отрешенностью. Шмуэль остается в странном доме и часами беседует со стариком. Он даже возобновляет начатую в университете статью, во всяком случае, идей для нее все больше – философские споры все чаще касаются темы предательства, которая Шмуэлю особенно интересна. Но гораздо сильнее науки, философии и политики влечет Шмуэля таинственная Аталия, дочь сиониста Шалтиэля Абрабанеля, уверенного, что евреи и арабы должны учиться мирно жить друг с другом на одной земле.

Амос Оз облек собственные философские, политические и религиозные взгляды в высокохудожественную форму замкнутого в стенах старого Иерусалима романа на троих. И сделал это так красиво и бережно, что все тайны и таинства, нежность и прощение, предательство и отчаянные споры отступают, оставляя место мучительно-сладкому чувству, которое постепенно разливается в воздухе.

Разговор с Амосом Озом о героях романа "Иуда", предательстве и литературе – в этом выпуске "Дневника читателя".

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Ну, а если не хочется размышлять о любви и предательстве, о сути древнего, как палестинская земля, арабо-израильского конфликта, поцелуе Иуды и тридцати сребрениках, среди новинок этого лета есть совершенно другой роман о любви. Это "Белгравия" лорда Джуллиана Феллоуза. В мире лорд Феллоуз известен, прежде всего, как создатель сериала "Аббатство Даунтон". Аристократ и интеллектуал, он обладает энциклопедическими знаниями о жизни британцев, очень любит эпоху конца XIX — начала ХХ века и прекрасно умеет ее монетизировать. Джуллиану Феллоузу – актеру, писателю и сценаристу – нет равных, когда дело доходит до фамильных тайн британского высшего общества. Не зря же он получил "Оскара" за сценарий к историческому детективу "Госфорд-парк".

"Белгравия" – новая историческая драма лорда Феллоуза. Она начинается в Брюсселе 15 июня 1815 года накануне битвы при Ватерлоо. Графиня Ричмонд устраивает великолепный бал в честь графа Веллингтона. Но сразу после полуночи приходит срочное известие: Наполеон неожиданно пересек границу с Британией. Армии Веллингтона нужно немедленно выступать навстречу противнику. В ту ночь среди гостей графини был интендант Веллингтона – предприимчивый и амбициозный нувориш Джеймс Тренчард с дочерью Софией. В красавицу Софию явно влюблен племянник хозяйки дома Эдмунд Белласис – наследник богатейшего рода Британии. И, кажется, молодые люди могут быть счастливы, несмотря на законы высшего света, но битва при Ватерлоо меняет все. Двадцать пять лет спустя, когда обе семьи переедут в новый престижный район Лондона, Белгравию станет ясно, что последствия той ночи не забыты и угрожают репутации обеих семей.

Говоря о героях "Белгравии", стоит иметь в виду, что лорд Феллоуз совершенно не разделяет позицию Амоса Оза, который говорил, что в его палитре нет черно-белых тонов. Герои "Белгравии" с каждым новым поворотом сюжета становятся все монохромнее – любовь будет вознаграждена, алчность и предательство наказаны, раскаяние ведет к счастью, а смелость и добродетель – к удачному замужеству. Лорд Феллоуз берет классическую сказку и тщательно упаковывает в шелка по моде середины ХIХ века. "Белгравия" так и просится на экраны – безупречный исторический сериал в декорациях района с одним из самых престижных почтовых индексов в мире. Интрига-светский раут-намеки-чаепитие-разговор-конец серии.

Но кто сказал, что романы о любви должны непременно быть правдивыми, чувства сложными, а герои сомневающимися. Почему бы подлинному благородству и искренним чувствам не найти себе места в британском высшем свете с его чопорностью и условностями. С одной стороны, "Белгравия" – типичный красивый женский роман, где беспокоятся только о репутации, наследстве, собственных чувствах и нарядах. С другой стороны, в 2016 году книга занимала первое место среди исторических романов в рейтинге продаж Amazon.com. Так что решайте сами. Как только устанете от сложных и современных романов и захотите красивого легкого чтения – добро пожаловать в "Белгравию".

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