США
1.081 августа16:08МСК
USD59.85-0.22
EUR70.73+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". Амос Оз: Роман "Иуда" – это история семьи

15:0601.08.2017
(обновлено: 15:07 01.08.2017)
0230
Израильский классик Амос Оз рассказывает о героях своего нового романа, о музыке Иерусалима и о том, как отличить предательство от взросления.

"Дневник читателя". Амос Оз: Роман "Иуда" – это история семьи
Также в программе:

– Добро пожаловать в "Белгравию". Кому понравится новый роман от автора знаменитого сериала "Аббатство Даунтон".

Участники:

– Амос Оз, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

_______________________________________________________________

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Фантом Пресс" вышел новый роман израильского классика Амоса Оза "Иуда". Философский роман идей, тонко и умело переплавленный в нежную, лиричную и загадочную историю любви и перерождений. Этот роман длится одну-единственную зиму. Но за эти три месяца, пока в холодном воздухе неуловимо тает одинокий голос скрипки или рвущий душу сумеречный напев губной гармошки, из предательства рождается любовь. 

Старый Иерусалим, поздняя осень 1959 года. Вечный студент Шмуэль Аш –добродушный и романтичный увалень с кудлатой бородой, присыпанной детским тальком, не знает, чего хочет от жизни. Девушка бросила его ради серьезного и уравновешенного гидролога, научное исследование застопорилось, а главное – отец разорился и больше не может отплачивать Шмуэлю учебу. Но однажды на университетской доске объявлений Аш видит загадочное объявление о несложной работе для студента-гуманитария – вести философские споры за кров, стол и скромное пособие. 

Заинтригованный Шмуэль отправляется в старый иерусалимский район. Там живет инвалид-интеллектуал Гершом Валд, и ему требуется человек, с которым он бы мог вести беседы и споры. Кроме Валда в доме обитает холодная красавица Аталия, поражающая юношу своей ледяной отрешенностью. Шмуэль остается в странном доме и часами беседует со стариком. Он даже возобновляет начатую в университете статью, во всяком случае, идей для нее все больше – философские споры все чаще касаются темы предательства, которая Шмуэлю особенно интересна. Но гораздо сильнее науки, философии и политики влечет Шмуэля таинственная Аталия, дочь сиониста Шалтиэля Абрабанеля, уверенного, что евреи и арабы должны учиться мирно жить друг с другом на одной земле. 

Амос Оз облек собственные философские, политические и религиозные взгляды в высокохудожественную форму замкнутого в стенах старого Иерусалима романа на троих. И сделал это так красиво и бережно, что все тайны и таинства, нежность и прощение, предательство и отчаянные споры отступают, оставляя место мучительно-сладкому чувству, которое постепенно разливается в воздухе. 

Разговор с Амосом Озом о героях романа "Иуда", предательстве и литературе – в этом выпуске "Дневника читателя". 

 АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Ну, а если не хочется размышлять о любви и предательстве, о сути древнего, как палестинская земля, арабо-израильского конфликта, поцелуе Иуды и тридцати сребрениках, среди новинок этого лета есть совершенно другой роман о любви. Это "Белгравия" лорда  Джуллиана Феллоуза. В мире лорд Феллоуз известен, прежде всего, как создатель сериала "Аббатство Даунтон". Аристократ и интеллектуал, он обладает энциклопедическими знаниями о жизни британцев, очень любит эпоху конца XIX — начала ХХ века и прекрасно умеет ее монетизировать. Джуллиану Феллоузу – актеру, писателю и сценаристу – нет равных, когда дело доходит до фамильных тайн британского высшего общества. Не зря же он получил "Оскара" за сценарий к историческому детективу "Госфорд-парк". 

"Белгравия" – новая историческая драма лорда Феллоуза. Она начинается в Брюсселе 15 июня 1815 года накануне  битвы при Ватерлоо. Графиня Ричмонд устраивает великолепный бал в честь графа Веллингтона. Но сразу после полуночи приходит срочное известие: Наполеон неожиданно пересек границу с Британией. Армии Веллингтона нужно немедленно выступать навстречу противнику. В ту ночь среди гостей графини был интендант Веллингтона – предприимчивый и амбициозный нувориш Джеймс Тренчард с дочерью Софией. В красавицу Софию явно влюблен племянник хозяйки дома Эдмунд Белласис – наследник богатейшего рода Британии. И, кажется, молодые люди могут быть счастливы, несмотря на законы высшего света, но битва при Ватерлоо меняет все. Двадцать пять лет спустя, когда обе семьи переедут в новый престижный район Лондона, Белгравию станет ясно, что последствия той ночи не забыты и угрожают репутации обеих семей. 

Говоря о героях "Белгравии", стоит иметь в виду, что лорд Феллоуз совершенно не разделяет позицию Амоса Оза, который говорил, что в его палитре нет черно-белых тонов. Герои "Белгравии" с каждым новым поворотом сюжета становятся все монохромнее – любовь будет вознаграждена, алчность и предательство наказаны, раскаяние ведет к счастью, а смелость и добродетель – к удачному замужеству. Лорд Феллоуз берет классическую сказку и тщательно упаковывает в шелка по моде середины ХIХ века. "Белгравия" так и просится на экраны –  безупречный исторический сериал в декорациях района с одним из самых престижных почтовых индексов в мире. Интрига-светский раут-намеки-чаепитие-разговор-конец серии. 

Но кто сказал, что романы о любви должны непременно быть правдивыми, чувства сложными, а герои сомневающимися. Почему бы подлинному благородству и искренним чувствам не найти себе места в британском высшем свете с его чопорностью и условностями. С одной стороны, "Белгравия" – типичный красивый женский роман, где беспокоятся только о репутации, наследстве, собственных чувствах и  нарядах. С другой стороны, в 2016 году книга занимала первое место среди исторических романов в рейтинге продаж Amazon.com. Так что решайте сами. Как только устанете от сложных и современных романов и захотите красивого легкого чтения – добро пожаловать в "Белгравию". 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Программы
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена