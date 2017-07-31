Мастера". Игорь Крутой: музыка не может создаваться без любви

Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен дню рождения народного артиста России Игоря Крутого. О роли детей в жизни, о своем отношении к славе, а также о том, можно ли все простить, в эфире радио Sputnik рассказывает известный композитор.

"Мастера". Игорь Крутой: музыка не может создаваться без любви Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера" – народный артист России, известный композитор Игорь Крутой.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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