"Визави с миром". Петр Мультатули о Николае II и Октябрьской революции

О новой версии убийства семьи Николая II, о том, почему британская королевская семья отказалась принять родственную семью из России, в очередной программе "Визави с миром" на радио Sputnik расскажет историк, биограф Николая II Петр Мультатули.

"Визави с миром". Петр Мультатули о Николае II и Октябрьской революции. Ч.1 Your browser does not support HTML5 audio

Кроме того, речь в программе пойдет о том, существует ли связь между событиями в Петрограде 100 лет назад и "цветными революциями" на площадях Киева, Каира, Туниса, а также о том, можно ли проводить исторические параллели между Россией 19 века и Россией 21 века.

"Визави с миром". Петр Мультатули о Николае II и Октябрьской революции. Ч.2 Your browser does not support HTML5 audio

Петр Мультатули расскажет о роли личности Николая II в контексте общего упадка морального духа русской армии в преддверии Февральской революции, о причинах "Кровавого воскресенья", о расправе над Распутиным, о 100-летнем юбилее Октябрьской революции и о своем отношении к фильму Алексея Учителя "Матильда".

Гость программы: кандидат исторических наук, биограф императора Николая II Петр Мультатули.

Ведущий: Армен Оганесян.