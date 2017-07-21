Купание в пруду Льва Толстого, чтение "Анны Карениной" в поезде, не докрашенный туалет букеровского финалиста и другие истории из жизни писателей. В усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" прошел международный семинар "Британская литература сегодня".

"Дневник читателя". Писатели Британии: Ясная Поляна – это сбывшаяся мечта Your browser does not support HTML5 audio

— Майкл Бёрд, директор Британского совета в России;

— Моника Али, британская писательница, финалист премии "Букер" 2003 года;

— Грэм Макри Барнет, шотландский писатель, финалист премии "Букер" 2016 года;

— Гвендолин Райли, английская писательница;

— Руперт Томпсон, британский писатель и публицист;

— Би Роулатт, писательница, журналистка, радиоведущая BBC;

— Кортина Батлер, руководитель литературных программ Британского совета в Лондоне.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Что представляет собой современная британская литература? На этот вопрос в музее-усадьбе великого русского классика Льва Толстого попытались ответить пять ярких британских писателей. Они приехали в Ясную Поляну по приглашению Британского совета на международный литературный семинар. Четыре дня писатели вместе с русскими переводчиками, критиками, журналистами и литературоведами обсуждали литературные традиции обеих стран, эволюцию романа и жанровое разнообразие современной прозы.

Все пять гостей-писателей очень разные, это было условием программы, рассказал Майкл Бёрд, директор Британского совета в России:

" Гостями семинара "Британская литература сегодня" в Ясной Поляне стали пять очень разных писателей. Нам было важно, чтобы они существенно отличались по творческой манере и друг от друга, и от пяти участников прошлогоднего семинара, ставшего кульминацией Года языка и литературы Великобритании и России 2016. Наша задача – показать разнообразие современной британской литературы".

В знаменитую толстовскую усадьбу приехала Моника Али, британская писательница бангладешского происхождения. Она известна в России романом "Брик-лейн", с которым она вышла в финал Букеровской премии в 2003 году, и книгой о принцессе Диане "Нерассказанная история". Моника Али – лауреат международных премий, член Королевского общества искусств, ее романы переведены на 26 языков. Писательница оказалась самым преданным поклонником Толстого. Во время прогулки по яснополянской усадьбе она не только внимательно слушала гида, но и сама щедро делилась с британскими коллегами подробностями толстовской биографии. Услышать подробности можно в этом выпуске.

Вторым известным гостем был шотландец Грэм Макри Барнет, финалист прошлогоднего Букера с историческим романом "Его кровавый проект", который скоро выйдет в издательстве "Эксмо". Несмотря на собственную внешнюю брутальность и жесткость текста, Грэм Барнет был, пожалуй, самым непосредственным и скромным участником семинара. Он удивлялся тому вниманию, которое проявляли к нему слушатели, с готовностью отвечал на вопросы и с неподдельной искренностью рассказал, как звонок из Букеровского комитета перевернул его жизнь.

Грациозная и молчаливая Гвендолин Райли из Лондона говорила о современных "женских" романах, о насилии в семье и конфликтах поколений, о столкновении мужчины и женщины. Ее первый роман "Холодная вода" в 2002 году был признан лучшим дебютом года по версии The Guardian, а книга этого года "Первая любовь" вышла в финал женской литературной премии Baileys. На русский язык ни одна из пяти книг Райли пока не переведена.

Если Гвендолин Райли была живым примером британской сдержанности, то Руперт Томпсон первым же публичным выступлением опроверг стереотипы о закрытых британцах. Можете убедиться сами – в программе Руперт рассказывает, при каких обстоятельствах были написаны мемуары "Вечеринка должна прекратиться" и очень личный роман "Кэтрин Карлайл".

Еще одна гостья семинара – журналистка и писательница Би Роулатт, автор литературного путешествия "В поисках Мэри" по следам одной из первых европейских феминисток Мэри Уолстонкрафт. На семинаре Роулатт много говорила о путешествиях и письмах как разновидностях творчества. Для нее литература подобна огромному сачку, в который писатель пытается поймать "бабочку" текущего момента, чтобы рассмотреть чуть внимательнее и отпустить. Для Би Роулатт "Анна Каренина" – не просто величайший роман всех времен, но и книга, которая стала символом ее собственной свободы.

Кортина Батлер, руководитель литературных программ Британского Совета в Лондоне надеется, что семинар поможет стимулировать переводы современных английских авторов на русский язык и поспособствует обратному процессу.

" С помощью семинара в Ясной Поляне мы хотим расширить представление литературоведов, критиков, издателей, переводчиков о современной британской литературе. Должна сказать, что российские участники семинара прекрасно разбираются в английской литературе, и мы хотели ближе познакомить их с авторами, которые пока еще не очень известны в России. Поэтому среди приглашенных есть и писатели широко известные, как Моника Али, и пока не переведенные на русский язык авторы".

Британские писатели живо интересовались современной русской литературой, спрашивали совета, что почитать, и записывали важные имена для обсуждения со своими издателями. Консервативный британский рынок, к сожалению, очень закрыт для переводной литературы. Имена современных отечественных авторов в Великобритании практически неизвестны. Будем надеяться, что Британский совет и музей-усадьба "Ясная Поляна" продолжат прекрасную традицию международного семинара, и следующим летом мы снова соберемся в толстовской усадьбе. Заодно и узнаем, кого из наших писателей за это время переведут на английский язык.

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