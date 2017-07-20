О проведении 30 июля главного парада в честь Дня Военно-морского флота России, а также о предстоящем Десятом международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в эфире Sputnik рассказывает известный военный дирижер Алексей Карабанов.

"Мастера". Алексей Карабанов: "труд дирижера, как труд шахтера" Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": заслуженный артист РФ, капитан 1 ранга, начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России Алексей Карабанов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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