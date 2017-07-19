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"Дневник читателя". Жан-Мишель Генассия: "Я неисправимый оптимист"

19:5819.07.2017
(обновлено: 20:00 19.07.2017)
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Автор "Клуба неисправимых оптимистов" о новом романе "Обмани-Смерть", фиктивной биографии и московском отпуске.

"Дневник читателя". Жан-Мишель Генассия: "Я неисправимый оптимист"
Также в программе: 

– Жан-Мишель Генассия: "Моя задача – придумать литературному герою настоящую биографию".

– Как получить настоящий Букер и что такое современная британская литература – узнаем у английских писателей на семинаре в Ясной Поляне.

– "От Лермонтова до Атлантиды". В день рождения Гослитмузея читателей проведут дорогами чтения.

Участники:

— Жан-Мишель Генассия, французский писатель;

— Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В Москву в отпуск  приехал обладатель Гонкуровской премии, автор "Клуба неисправимых оптимистов" и "Удивительной жизни Эрнесто Че" Жан-Мишеля Генассия. Совсем недавно у него вышла новая книга "Обмани-Смерть" – авантюрный роман о жизни морского пехотинца Томаса Ларча. Свое прозвище Обмани-Смерть сын англичанина и индианки получил на войне, чудом уцелев в сложных ситуациях в горячих точках. Почему француз взялся за  роман об англичанине, как вдохнуть жизнь в литературного героя и можно ли считать "Покорность" Мишеля Уэльбека французским политическим манифестом, Жан-Мишель Генассия рассказал в интервью радио Sputnik.

"Я  хотел рассказать историю человека, который покинул свою страну. Потому что в принципе история человечества – это история эмиграции. Люди постоянно двигались, уже тысячи лет назад более сильные племена приходили на новые земли и прогоняли более слабых. Это вечно актуальная история. Когда я задумал этот роман, мне хотелось рассказать историю человека, который прошел войну и потом с этим живет. Роман о человеке, который уехал много лет из своей страны, но должен в нее вернуться. И поначалу это был роман о французе, действие разворачивалось между Францией и Алжиром. Но у меня ничего не получалось. Я долго ходил с этой идеей и даже записал ее, но она никак не развивалась. А потом я приехал в Индию и вдруг понял – вот оно! Действие романа должно развиваться между Англией и Индией. Две разные культуры, которые объединяет общее прошлое и, конечно, язык. Английский язык – язык  колонизаторов там до сих пор основной. И это политический язык, а еще язык, на котором говорит весь мир экономики. 

Томас Ларч – сын индианки, но всю жизнь он провел в Англии. И вот обстоятельства складываются так, что он вынужден поехать на Родину. Вот только он и сам уже не знает, где его Родина. Ларч никогда не был своим в Англии – для этого он слишком индиец, но и в Индии он тоже "чужак".

Полную версию интервью слушайте в этом выпуске программы.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Тем временем на встречу с московскими читателями приехал еще один иностранный автор, на этот раз шотландец, финалист Букеровской премии  Грэм Макри Барнет. Специалист по английской литературе и истории кино, Барнет стал известен в Британии в 2014 году после дебютного романа "Исчезновение Адель Бёдо", который  отметили литературной  премией "Scottish Book Trust". И следующая книга шотландца с жестким названием "Его кровавый проект" доверие оправдала. Роман вошел в короткий список Букеровской премии в 2016 году и стал лучшей книгой года по мнению Newsweek, The Guardian, The Telegraph и The Sunday Times. 

В центре сюжета – тройное убийство, совершенное  семнадцатилетним подростком в шотландской деревне в 1869 году. Роман написан в форме личного дневника мальчика и других документальных материалов по его делу. Дневники опубликованы, и это вызывает скандал. Пока лучшие юристы и психиатры выясняют, что именно заставило героя совершить убийство, а литераторы спорят – не фальсификация ли его признание, юного преступника ожидает виселица… 

На русском языке "Его кровавый проект" выйдет в августе в издательстве "Эксмо", но Грэм Барнет уже рассказал о нем российским читателям. Он прилетел в Москву по приглашению Британского совета, чтобы принять участие в семинаре "Британская литература сегодня". Он прошел с 12 по 15 июля 2017 года в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна". Кроме Грэма Барнета в усадьбу Толстого приехали и другие яркие представители современного британского литературного процесса. Это финалистка Букеровской премии, автор мирового бестселлера "Брик-лейн" Моника Али,  финалист премии Costa, автор десяти романов Руперт Томсон, чьи мемуары "Вечеринка должна прекратиться" были названы книгой года по версии Гильдии писателей Великобритании. Это и автор пяти романов Гвендолин Райли, чья книга ""Первая любовь" в 2016 году вошла в финал женской литературной премии "Baileys", а также журналистка, телеведущая Би Роулатт – автор книги "В поисках Мэри" о жизни феминистки и философа XVIII века Мэри Уолстонкрафт. 

Также специальным гостем семинара и его куратором стал профессор Джон Маллэн – специалист по британской литературе 18-19 веков, автор книг о творчестве Джейн Остин и член жюри Букеровской премии. Мне тоже удалось побывать на семинаре в Ясной Поляне, так что в следующем выпуске поговорим об особенностях современной британской прозы и о том, легко ли получить Букеровскую премию.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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