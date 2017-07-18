"Визави с миром". Юрий Грымов о кино и театре

"Визави с миром". Юрий Грымов о кино и театре

Речь в программе также пойдет о театре, о том, удается ли театральному искусству сохранять свои позиции в обществе, и о рождении проекта "Рублев".

Гость программы: режиссер, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.

Ведущий: Армен Оганесян.

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