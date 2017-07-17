"КомпАс". Политолог: визовый режим с Россией – очередная провокация Украины

Ужесточение правил въезда российских граждан на Украину – ничто иное как визовый режим, который назвали по-другому. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Дудчак

Киев намерен ужесточить правила въезда для граждан Росси уже с 1 января 2018 года и ввести электронную систему предварительной регистрации. Предполагается, что помимо обязательного наличия биометрического загранпаспорта, россиянам придется до поездки подавать заявление о целях поездки, времени пребывания и маршрутах передвижения. А на границе будет введена система снятия отпечатков пальцев.

На практике инициатива киевских властей выглядит даже более жесткой, чем введение визового режима с Россией, заявил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

"К сожалению, на Украине много всякого "интересного" происходит. У них не война, а АТО, хотя применяются вооруженные силы, которые не должны применяться, если проводится антитеррористическая операция. У них не визовый режим, а требование предоставить биометрические данные. Это просто очередная попытка спровоцировать Россию на резкие действия. По-моему, изначально Майдан перед собой из основных задач ставил именно строить провокацию против России. Как только нынешние власти получили бразды правления, начали заниматься только этим. Надо отдать должно России. Москва реагирует на это все спокойно, понимая, что нет необходимости вступать в какую-то дискуссию или симметрично отвечать на то, что происходит в Киеве".

Ранее в СФ РФ заявили, что России придется ответить на введение визового режима со стороны Украины. В итоге могут пострадать интересы четырех млн украинцев, работающих в России. Провокаторов из Украины удовлетворит любой ответ, даже молчание. Любое решение Москвы будет использовано в пропагандистских целях, но визовый режим с Украиной России не нужен, уверен политолог Александр Дудчак.

"Я не думаю, что в этом есть смысл, так как и сегодня есть возможность контролировать поток мигрантов. При этом есть возможность отбирать лучшие кадры. Я знаю многих специалистов из Николаева, например, Днепропетровска (Днепра), которые работали в судостроении, ракетостроении, авиации… Ну что говорить, когда концерн "Антонов" за прошлый год не собрал ни одного самолёта. В 2015 году собрали только два, и то из старых комплектов. В Николаеве был известный завод, производящий двигатели для кораблей… Многие его специалисты уехали в Россию. Почему так происходит? Ощущение, что перед Киевом стоит задача по зачистке территории Украины. И Киев выполняет ее замечательно. Были заявления в свою бытность посла США в Киеве Джеффри Пайетта, что Украину надо сделать аграрной супердержавой. Но это не получается – Украина в этом году существенно увеличивает импорт сельхозпродукции из России".

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"КомпАс". Политолог: визовый режим с Россией – очередная провокация Украины Your browser does not support HTML5 audio