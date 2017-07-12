О загадках, связанных с балетом "Лебединое озеро", о том, как была обнаружена запись голоса композитора, об уникальной атмосфере дома-музея Чайковского, а также о ежегодном Международном фестивале П.И. Чайковского – слушайте на радио Sputnik.

"Мастера". Ада Айнбиндер: у Моцарта – Зальцбург, у Чайковского – Клин Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": заведующая отделом рукописных и печатных источников Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского, научный руководитель Академического полного собрания сочинений П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения Ада Айнбиндер.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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