"Визави с миром". Сенатор Андрей Климов о России и антироссийской истерии

Об экономической ситуации в РФ, "России двух скоростей", антироссийской истерии и идеологии контртеррористической работы – "Борьбы за умы" – в эфире радио Sputnik рассказывает сенатор Андрей Климов.

"Визави с миром". Сенатор Андрей Климов о России и антироссийской истерии Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о создании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и о том, в чем будет заключаться ее работа.

Гость программы: сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Ведущий: Армен Оганесян.

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