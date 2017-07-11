Обсуждаем литературные экранизации ММКФ: насколько современные режиссеры готовы следовать сюжету книги и почему вновь и вновь обращаются к литературе.

"Дневник читателя". "Каренина и я": литература в лентах ММКФ-2017 Your browser does not support HTML5 audio

– Последний роман Даниила Гранина.

– "Большая книга" в открытом доступе.

Участники:

— Даниил Гранин, писатель;

— Микеле Плачидо, актер;

— Ольга Галицкая, журналист, член гильдии киноведов и кинокритиков;

— Карина Ивашко, специальный корреспондент РИА Новости.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

С яркими новинками этого литературного сезона можно познакомиться бесплатно. Третьего июля стартовало народное голосование национальной литературной премии "Большая книга"

Читателям предстоит оценить роман Михаила Гиголашвили "Тайный год" об Иване Грозном и природе власти, биографию Владимира Ленина и биографию Валентина Катаева, роман "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина, "Патриот" Андрея Рубанова, "Неизвестность" Алексея Слаповского, "Соколиный рубеж" Сергея Самсонова, "Номах" Игоря Малышева и сатирический роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

В течение пяти месяцев все произведения финалистов будут доступны на порталах bookmate.com, litres.ru и readrate.com. Их можно прочесть бесплатно и проголосовать за понравившуюся книгу. Победители голосования станут известны в ноябре 2017 года. В прошлом году читатели выбрали роман Людмилы Улицкой "Лестница Якова".

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Литература и кино по-прежнему идут рука об руку. На прошлой неделе завершился Московский международный кинофестиваль (ММКФ), где в 28 программах показали более 250 картин. Среди них оказалось немало экранизаций. О том, насколько современные режиссеры готовы следовать сюжету книги и почему вновь и вновь обращаются к литературе, размышляет обозреватель РИА Новости Карина Ивашко, отсмотревшая все ключевые ленты конкурсной программы. Самой далекой от оригинала экранизацией нынешнего ММКФ она считает конкурсный российский фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова.

А вот франко-бельгийскую экранизацию романа Ги де Мопассана "Жизнь" режиссера Стефана Бризе, которая вошла в престижную фестивальную программу "Восемь с половиной фильмов", можно назвать классической. Равно как и современную ленту о жизни итальянских женщин "Семь минут", которую представил на Московском фестивале актер Микеле Плачидо, обожаемый целым поколением русских зрителей за роль комиссара Каттани из сериала "Спрут". В данном случае Плачидо выступил как режиссер и представил картину по прозе одного из выдающихся театральных писателей современной Италии Стефано Массини. Плачидо признался, что женщины всегда были главными героинями его фильмов, хотя переживания, о которых идет речь в фильме, сейчас актуальны для всех.

Фильм "Роковое искушение", снятый женщиной-режиссером Софией Коппола, одновременно подтверждает и опровергает убеждение знаменитого итальянца. В российской столице он был показан на закрытии ММКФ – в ореоле каннской славы, где картина была удостоена приза за лучшую режиссуру. И это еще одна экранизация, созданная по роману американского писателя Томаса Куллинана "Нарисованный дьявол". Первым этот готический триллер времен гражданской войны в США между "южанами" и "северянами" снял Дон Сигел в 1971 году с Клинтом Иствудом в главной роли. У Софии Коппола получилось совсем по-другому, уверена Карина Ивашко.

В программе ММКФ нельзя не отметить еще одну картину – норвежскую ленту под названием "Каренина и я". Это уже не экранизация, а, по сути, документальное кино, где есть место и героине Льва Толстого, и ему самому. Фильм рассказывает о путешествии известной норвежской актрисы Гёрильд Маусет во Владивосток для того, чтобы сыграть Анну Каренину в спектакле на русском языке, о ее погружении в мир Толстого и попытке постичь Россию.

Ольга Галицкая – журналист, член гильдии киноведов и кинокритиков, поделилась с радио Sputnik своими впечатлениями от этой необычной и неожиданной киноработы режиссера Томмазо Моттолы, мужа исполнительницы главной роли.