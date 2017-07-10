"Праздник малины" и "День огуречного варенья" – это только два из множества гастрономических событий, которые пройдут в июле в России. Что выбрать, куда поехать? Слушайте и смотрите новый выпуск программы.

"Вкусная Россия": куда поехать в июле? Your browser does not support HTML5 audio

Ведущий программы "Вкусная Россия" Андрей Хлебушкин сегодня рассказывает о гастрономических праздниках июля. У вас еще есть время решиться на приключения, чтобы порадовать себя любимым блюдом.

Полную версию программы слушайте в эфире радио Sputnik.

Автор: Андрей Хлебушкин

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