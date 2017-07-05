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"Дневник читателя". Новые сказки для подростков

18:2805.07.2017
(обновлено: 18:33 05.07.2017)
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Как фея убивающего домика поработила волшебную страну? Какие сказки читают двадцатилетние? Что такое trendbooks и зачем их читать? О книге "Дороти должна умереть" и новой серии для молодежной аудитории рассказывает издатель Александр Альперович.

"Дневник читателя". Новые сказки для подростков
Участники:

— Александр Альперович, генеральный директор издательства Сlever

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Длинные очереди за книгами в наше время редкость. Однако в июне на фестивале "Красная площадь" у стенда издательства Clever за новинкой Даниэль Пейдж с мрачноватым названием "Дороти должна умереть" выстроился приличный хвост девушек-подростков. Книжку разобрали буквально за полтора часа. Причем те, кому книги не досталось, записывались за ней на следующий день. Меня это удивило, поэтому я решила прочесть загадочную книгу в черной обложке с нарисованной невидимкой в бело-голубом сарафане и выяснить, кто такая Дороти и стоит ли она читательского внимания. 

Бестселлер "Нью-Йорк Таймс" "Дороти должна умереть" оказался своеобразным продолжением истории Фрэнка Баума о стране Оз. В России эта история больше известна по пересказам Волкова – "Волшебник изумрудного города"  и так далее. Волшебная страна, изумрудный город, Железный дровосек, Страшила, Трусливый лев и, конечно, Элли, которую в оригинале, то есть у Баума, звали Дороти. Так вот, в романе Пейдж та самая Дороти должна умереть.

Что же случилось? Действие в романе происходит спустя 80 лет после того, как Дороти якобы покинула Волшебную страну. На самом деле она вернулась, потому что только в мире магии могла сохранить свою славу и вечную молодость. Испытание властью и магией оказалось невыносимым для девочки из Канзаса. Дороти объявила закон о счастье, повелела всюду воспевать свою доброту и собирать всю имеющуюся магию  – она установила в стране Оз настоящую диктатуру. Злым колдуньям пришлось, вопреки всему, объединиться и основать революционный орден Зла. Но вот торнадо заносит в страну Оз другую девочку из Канзаса – старшеклассницу Эми Гамм, по прозвищу простушка Эми, которая живет с мамой в дешевом трейлере и мечтает убраться из Канзаса как можно дальше. Так далеко она, конечно, забраться и не мечтала, но сказки в детстве читала и фильм смотрела. Так что, когда Эми оказывается на дороге из желтого кирпича, ей приходится признать – волшебная страна существует. И в этой новой сказке, где Добро и Зло поменялись местами, у девочки своя непростая миссия – попасть в Изумрудный город и убить Дороти.

О том, почему переложения классических сказок настолько популярны среди подростков, что такое trendbooks и надо ли их читать, рассказывает гость программы издатель Александр Альперович.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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