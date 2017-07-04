Парафраз: о волшебстве, наркотиках и футболе

Что думают в NASA о существовании марсианской колонии? Сколько стоит стульчик для рыбалки? Что 20 лет назад напророчил Гарри Поттер? Как бороться с наркотиками? Что на уме у Диего Марадоны?

20 лет назад в свет вышла первая книга о Гарри Поттере. Можно по-разному относиться и к жанру, и к самой этой франшизе, но 20 лет – это срок. И сколько бы времени ни прошло, режиссеры и авторы продолжают жить вселенной Гарри Поттера, а фанаты и поклонники продолжают ждать новые фильмы и книги.

Наркотики – настоящий бич современности. И день борьбы с этим страшным символом эпохи – отличный повод обратить на него внимание и в понедельничный полдень. Эксперты рассказывают о страшных реалиях, связанных с наркотиками и детьми. И как бы ни хотелось этого слышать, а проблема меньше, увы, не становится.

Если вы думали, что рыбалка – это просто (а мы думали именно так), то вы (и мы) ошибаетесь. Жестоко ошибаетесь. Сегодня мало проснуться в три утра и взять удочку и червей. Рыбалка – это настоящее искусство. Причем весьма дорогостоящее. Сколько денег готовит для рыбалки обычный человек, а сколько – профессиональный рыболов, – думается, вам будет интересно узнать.

Диего Армандо Марадона – это не просто один из лучших футболистов всех времен. Это еще и один из самых скандальных спортсменов за всю историю всего спорта. Любые его шаги, любые его поступки, любые его слова всегда привлекают всеобщее внимание. И Марадона никогда не разочаровывает. Не разочаровал и на прошлой неделе, когда решил высказаться, причем о политике.

НАСА продолжает радовать. Если вы подпишетесь на американских астрофизиков, то вы будете узнавать не только все новости передовой космической науки, но и получите множество, как говорят сейчас, лулзов. Креативный горшочек Агентства продолжает варить, и на прошлой неделе серьезные вроде бы специалисты решили опровергнуть обвинения, что у НАСА есть база на Марсе. И там работают рабы. Причем рабы-дети. Казалось бы бред? А вот нет. Для НАСА – это повод серьезно высказаться по данному вопросу.

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